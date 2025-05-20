灣區採摘季 逾20家果園開放預約自採 這3水果先登場

天氣轉熱，灣區2025年水果採摘季正式展開。(取材自Pexels @Zen Chung)

天氣轉熱，灣區 2025年水果採摘季正式展開，從5月中旬起，櫻桃、草莓、白桃等水果陸續進入盛產期。東灣布倫塢(Brentwood）及南灣吉爾洛(Gilroy）地區超過20家果園開放U-Pick自採活動，吸引大批家庭前往親近自然、享受田園樂趣。

熱門果園如G&S Farms、Three Nunns Farm、Cherry Time、Creswell Family Farms與Sweet Lou′ s等已率先開園。G&S Farms提供Coral與Rainier櫻桃，價格為每磅4元；Cherry Time於5月17至18日開放，主打Brooks與Coral Champagne櫻桃，並有限量白桃供應，僅收現金。

草莓採摘也大受歡迎。吉爾洛的Creswell Family Farms已進入旺季；Chaozxcy s Strawberries則提供預約制草莓與黑莓採摘，吸引不少莓果愛好者。

此外，部分果園也推出白桃、黃桃、油桃、杏子、桑椹與枇杷等限量品種。Airaya、Bacchinizxcy s、Pomeroy Farm等農場各有特色供應。但有遊客反映，今年部分農場入場規定改變，如去年免費採摘的桑椹園，現需按人頭收費且果實需依市價秤重；而某家多年提供枇杷採摘的農場，僅於周六上午短暫開放，且需提前網上預約，一分鐘內即售罄，令人感嘆「搶票」難度不輸演唱會。

由於今年天候變化影響果實成熟時間，果園業者提醒民眾應把握5月下旬至6月中旬的採果黃金期。多數果園已採用預約制，建議事前查詢果園官網或社群平台確認營業時間與果況，以免撲空。

雖然自摘水果相較超市購買費油、費時又費錢，仍有不少人樂此不疲。有民眾表示，剛採下的新鮮水果特別鮮甜多汁，也有人認為親手摘的水果吃起來格外香甜。對許多家庭而言，與孩子一同體驗「收穫」的過程，是任何便利購物方式都無法取代的珍貴記憶。

許多果園也推出附加設施提升遊客體驗。Three Nunns Farm提供拖拉機導覽、農場動物互動與冰淇淋攤位，深受親子 家庭喜愛；Sweet Lou′s每周三至周日開放櫻桃採摘，成為周末出遊好去處。Urban Edge與The Cherry Pit則結合有機蔬果、蜂蜜與果醬銷售，打造一站式農產品市集。

在高科技節奏快速的矽谷 ，水果採摘活動成為難得的慢活選擇，不僅可放鬆身心，更促進家庭情感。趁著陽光明媚、萬物欣欣向榮之際，帶著家人走入田間，可以享受自然與味覺的雙重饗宴。