國泰銀行華埠分行 遷至士德頓街試營業

國泰銀行（Cathay Bank）近日從Montgomery街遷至士德頓街1241號的新址。（記者王子涵／攝影）

在舊金山華埠 經營超18年的國泰銀行（Cathay Bank），從Montgomery街遷至士德頓街1241號的新址，並在19日開始試營業。國泰銀行區域經理兼副總裁李敬文對本報表示，此次遷址是國泰銀行投資華人社區的重要一步，國泰銀行目前在紐約、洛杉磯和舊金山的華埠中心都開設有分行。

士德頓街是舊金山華埠最繁忙的街道之一，銀行新址位於一個三層樓的建築內，其中一樓為銀行大廳，二樓三樓分別設有理財借貸辦公室、會議廳等辦公空間。

國泰銀行區域經理兼副總裁李敬文表示，此次遷址是國泰銀行投資華人社區的重要一步。（記者王子涵／攝影）

李敬文說：「士德頓街為華埠社區最重要的街道，這裡人流多、生意旺。」他表示，銀行超過90%的客戶都是華裔，而針對華人客戶現金多、報稅額較少的特點，銀行特別推出門檻較低的地產借貸服務。「不看報稅表，只看銀行流水單。」李敬文說。

李敬文表示，國泰銀行在中國上海、北京都設有分行，方便客戶的存取需求。

談及華埠疫情 後的經濟活躍度，李敬文說，正在緩慢恢復至疫情前水平。他表示，高利率、美中關稅戰、以及疫情的影響尤其對華裔客戶產生衝擊，但隨著美中新一輪的關稅戰暫緩，客戶的信心正在上升。

李敬文表示，國泰銀行舊址已於上周五關閉，而新址將在7月23日正式開業，屆時市長羅偉（Daniel Lurie）也將出席開業儀式。