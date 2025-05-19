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警校畢業僅2天 新晉華裔警員涉酒駕撞車致5傷1命危

記者王子涵／舊金山報導
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警校畢業僅僅兩日的新晉華裔警員，在周六凌晨導致一場嚴重交通事故，導致五人受傷。該警員因涉嫌酒駕被捕。此為示意圖。（本報檔案照）
警校畢業僅僅兩日的新晉華裔警員，在周六凌晨導致一場嚴重交通事故，導致五人受傷。該警員因涉嫌酒駕被捕。此為示意圖。（本報檔案照）

舊金山一名從警校畢業僅僅兩日的新晉華裔警員，在周六凌晨導致一場嚴重交通事故，導致五人受傷。該警員因涉嫌酒駕被捕。

根據監獄紀錄顯示，28歲的黃凱文（Ryan Kwong，音譯）因涉嫌酒駕重罪被舊金山縣監獄收押。

車禍發生在17日凌晨近2時，地點位於日落大道（Sunset Boulevard）介於Santiago與Rivera街之間。警方表示，黃凱文駕駛的車輛撞上一輛載有三名成年乘客的車，三人均被送往當地醫院，其中一人傷勢危及生命。

根據舊金山警局（SFPD）聲明，另兩人傷勢較輕。警方指出，救護人員將黃凱文以及他車上的另一名成年乘客送醫，兩人皆無生命危險。

有目擊者周六早上在Reddit網站上張貼車禍現場照片，顯示一輛嚴重損毀的廂型車撞上路燈，路燈彎曲變形。另一輛現場的轎車引擎蓋也被撞凹。

代表這一區的市議員殷嘉立（Joel Engardio）表示，市府工作人員在清理殘骸前，已切斷被撞路燈的電源。

「沒有人能凌駕於法律之上，任何導致高速酒駕車禍的人都必須被追究責任。」殷嘉立說。他感謝一線應急人員即時處理「這起悲劇性事件」。

警方指出，黃凱文於周四剛從警局訓練學院畢業，而近期正值警局努力招募新生填補警察學院名額之際。幾天前，市長羅偉（Daniel Lurie）才呼籲警察學院，要以「在不降低標準的情況下提升畢業率」。

警局副局長拉薩（David Lazar）曾建議縮短警察學院三個月課程，以更快將學員投入街頭巡邏。

「我對這起令人震驚的事件中受傷者深感關切。」舊金山市長羅偉在X平台上發文說。「我們的警員致力於保護市民安全，我們也期望他們無論在職或離職狀態下都遵守法律，絕無例外。感謝即刻趕到現場的警員們。」

警長史考特（Bill Scott）在電郵聲明中表示：「這是一場極為悲慘的事件，我對所有受害者深感同情。我們將全力以赴確保正義得以伸張。沒有人能凌駕於法律之上，我們的警員也知道，即便在非執勤時段，也必須遵守法律與我們嚴格的行為準則。」

舊金山警局官員表示，儘管黃凱文已被逮捕，調查人員仍在持續審查這起車禍，並呼籲知情者致電415-575-4444 或傳送簡訊至 TIP411，開頭請寫上SFPD提供線索。

「我們對這起可怕悲劇的受害者與其家屬深感同情，並祈願他們能完全康復。酒駕絕無藉口，尤其是對警察而言。」舊金山警察協會（SFPOA）主席麥克雷（Tracy McCray）在聲明中表示，並補充說工會不會為非執勤時段發生的事件提供法律辯護：「如果這些指控屬實，他就應為自己的行為與造成的傷害負起完全責任。」

舊金山 羅偉 華裔

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