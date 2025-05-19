PG&E捐加州消防基金會500萬元 擴建消防員紀念碑

消防員及其服務社區的加州非營利組織加州消防基金會5月6日宣布獲得太平洋煤電公司（PG&E）500 萬美元的捐款。圖為PG&E遇到氣候異常維修線路的場景。（本報資料照片）

致力於協助殉職消防員家屬、消防員及其服務社區的加州 非營利組織加州消防基金會（www.cafirefoundation.org），最近宣布獲得太平洋煤電公司（PG&E）500萬美元的捐款，用在沙加緬度的加州消防員紀念碑，該紀念碑目前已刻有1563位因公殉職的消防員姓名。PG&E此次的慈善捐款由PG&E股東出資，而非來自用戶。

加州消防員紀念碑2002年4月6日揭幕，是對那些為保護加州居民而英勇犧牲的男女消防員們的永久致敬。每年因公殉職的消防員姓名都會新增至紀念碑，讓他們無私奉獻被永久銘記。遺憾的是，由於消防工作的高危險性，紀念碑現已無足夠空間新增姓名，迫切需要擴建。加州消防基金會（CFF）正在積極籌款，盼能擴建紀念碑，以確保有足夠的空間持續紀念更多英勇殉職的消防員。

加州消防基金會主席萊斯（Brian K. Rice）表示，加州消防基金會和消防員們全年無休、不辭辛勞守護居民與家庭免受災害與山火 威脅。今天要向那些無私奉獻、無可取代將他人安危置於自身之前的消防英雄們致敬。PG&E 捐贈的500 萬美元，將幫助確保這些殉職消防員的英明長存，並作為他們無畏奉獻的精神象徵，流傳後世。

紀念碑建造與維護完全仰賴私人募款，其中許多來自消防員自發捐款。20多年前透過民間募款籌集了逾200萬美元，用來紀念碑建設與維護。當初大部分的資金主要來自消防員捐款、專屬消防員車牌收益以及保稅時的「消防員紀念捐款」項目。

PG&E執行長波普（Patti Poppe）說：「近年來，加州居民屢遭嚴重山火侵襲，尤其是站在第一線的消防員、急救人員，以及他們的家人。永遠不能忘記那些未能平安返家的英雄。這面紀念牆的意義就在於此—唯有銘記，我們才能更努力防範災難性山火，確保每個人都能每天平安回家。」

PG&E與加州消防基金會合作已近30年。近期PG&E基金會與加州消防基金會合作，共同推動「野火安全與防範計畫」，專注於防火準備與應變，以及提升社區防災意識。

PG&E此次對紀念碑的捐款，將支付約1200萬美元總擴建經費中的近一半。2025年度加州消防員追悼儀式訂於今年10月4日舉行。