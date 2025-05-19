我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

28歲女內華達遇大雪受困3周 靠吃野菜+喝融雪維生獲救

收到Undue信別扔 這表示你有一筆欠款官方已代繳

遊民闖入舊金山華埠百年劇院 拒絕收容遭警抬離

記者王子涵／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
消防員提供醫療幫助，但被遊民拒絕。（受訪者提供）
消防員提供醫療幫助，但被遊民拒絕。（受訪者提供）

舊金山華埠百年劇院大明星劇院（Great Star Theater）日昨晚9時遭到一名遊民闖入。據劇院工作人員透露，在正常演出結束後，遊民直接席地而睡，拒絕離開場地，但並未對其他顧客造成影響。

劇場經理Red向本報表示，劇院當晚正在播出一場紀錄片電影，所有觀眾都是憑票進入。「紀錄片播出期間，劇院的大門是關閉的，猜測是在導演問答環節，大門為提前離開的觀眾打開，遊民從前門溜入。」Red說，「我們的工作人員嘗試提供必要的幫助，並提供了瓶裝水和一些食物。但是這位遊民先生只說，『我累了，我只是需要睡覺。』」

Red表示，當時所有觀眾已經離場，但由於遊民的不配合，所有的工作人員無法離開。

Red隨後撥打求救電話，她表示10分鐘後，一輛消防車搭載著3名消防員抵達劇院。「消防員首先確認遊民是否有醫療緊急狀況，並嘗試說服遊民起身接受醫療檢查，但這都被拒絕了。」Red說，「消防員詢問遊民是否需要庇護所的床位，並表示可以呼叫市府的街頭應急小組提供床位和支持，但遊民都予以拒絕，並重複『我只是累了，讓我睡覺。』

再沒有醫療緊急情況，且拒絕援助的情況下，消防員通過指揮中心呼叫了警員，並表示遊民的行為屬於「私自闖入」行為。

隨後兩名警員到場，與消防員合力將遊民抬出了劇院。

Red表示，遊民問題在舊金山似乎是個死循環，難以根除。「過去我曾認為華埠在這個城市中是個比較安全的社區，因為從文化和族裔上相對比較獨立，但是疫情後，越來越多的遊民出現在華埠，騷擾商戶。」

Red來自紐約，八年前來到舊金山市，身為白人的她在華埠已經居住了好幾年。她提到疫情中的反亞裔風潮，以及謝婆婆拿棍棒還擊攻擊者的事件。她認為，華埠的社區安全在過去的幾年中受到了嚴重的威脅。

「沒有足夠的住房和庇護所，這些遊民在被抓捕、經過醫療救治後，最終仍會返回到街頭，不然能去哪兒呢？」Red表示，越來越多的遊民出現在華埠，可能的原因是「華人不愛報警」。

Red表示，劇院鮮有遊民侵擾，她也注意到越來越多的粵語警員出現在華埠巡邏。她鼓勵所有遇到緊急情況的人們，第一時間報警尋求幫助。

遊民 華埠 舊金山

上一則

舊金山繁忙捷運站 周末傳出辣椒噴霧攻擊事件

下一則

警校畢業僅2天 新晉華裔警員涉酒駕撞車致5傷1命危

延伸閱讀

流浪漢闖入華埠百年劇院 拒絕庇護所後被警方驅趕

流浪漢闖入華埠百年劇院 拒絕庇護所後被警方驅趕
西雅圖華埠國際區 啟用親善大使

西雅圖華埠國際區 啟用親善大使
涉造假石棉報告 布碌崙86街遊民所遭勒令停工

涉造假石棉報告 布碌崙86街遊民所遭勒令停工
紐約布碌崙86街遊民所涉偽造石棉報告 環保局勒令停工

紐約布碌崙86街遊民所涉偽造石棉報告 環保局勒令停工
紐約客談／遊民所 成華社投票關鍵題

紐約客談／遊民所 成華社投票關鍵題

熱門新聞

全美民調：對華裔刻板印象依然存在。（記者李怡／攝影）

全美民調：逾1/4美國人認華裔對社會構成「威脅」

2025-05-12 02:19
送貨司機承認透過假訂單詐騙DoorDash250萬美元。（美聯社）

送貨員認了用假訂單詐騙DoorDash 250萬元 恐關20年

2025-05-15 15:41
朱醫師認為可以使用非處方的抗組織胺藥物、鼻噴劑與眼藥水緩解症狀。（cottonbro studio/ pexels）

灣區春季過敏遲來猛襲 專家建議這樣防範

2025-05-13 15:35
ICE於5月7日向石風雲發出驅逐令。（美國移民暨海關執法局官網）

華生用無人機偷拍機密海軍艦艇 出獄後遭遣返中國

2025-05-15 02:20
聖荷西大樓交易讓臭名昭著的中資房地產帝國瀕臨崩潰。（取自Google Maps）

結束8年磨難 聖荷西惡名昭彰中資住宅終賣出

2025-05-16 02:00
隨著氣溫上升，加州原生響尾蛇開始活躍，整個灣區進入蛇類出沒高峰期。（東灣區域公園管理局提供）

響尾蛇春季出沒灣區多地 民眾需提高警覺

2025-05-11 15:10

超人氣

更多 >
「折腰」原著激情尺度大？ 劉宇寧調侃：照原著拍大家都得進去…

「折腰」原著激情尺度大？ 劉宇寧調侃：照原著拍大家都得進去…
孫儷拍戲戴結婚耳環 男星吐不願和她拍吻戲驚人內幕

孫儷拍戲戴結婚耳環 男星吐不願和她拍吻戲驚人內幕
拜登罹攝護腺癌轉移骨骼「無法根治」 醫師曝存活期

拜登罹攝護腺癌轉移骨骼「無法根治」 醫師曝存活期
前總統拜登罹患前列腺癌 已擴散到骨骼

前總統拜登罹患前列腺癌 已擴散到骨骼
黃石公園7死車禍 罹難者身分公布 3人來自南加

黃石公園7死車禍 罹難者身分公布 3人來自南加