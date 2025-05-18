國際移民回歸 聖荷西取代奧斯汀 重回全美第12大城市

聖荷西重回美國第12大城市排名，取代奧斯汀。(取自聖荷西市府臉書)

聖荷西 過去曾一度躋身至全美前十大城市，但疫情 之後居民外移、人口流失，跌至第13名。目前，正努力入榜美國人口最多城市之列，重回美國第12大城市排名，取代奧斯汀。

「聖荷西信使報」報導，根據美國人口普查局最新數據，自稱為「矽谷首都」(capital of Silicon Valley)的城市聖荷西，目前居民人數已逐漸回升至100萬人，正式成為全國第12大城市。市長馬漢(Mayor Matt Mahan)聽到這個消息後表示，樂見人口再次增長，感覺像有新的能量。

根據新數據，截至2024年7月1日，聖荷西居民人數估計有99萬7000人，比一年前增加近1萬4000人。聖荷西曾於2017年達到103萬2000名居民數量的人口高峰。

2000年代中期，聖荷西取代底特律、人口位居全美第十位。許多年來，聖荷西一直是美國第十大城市，直到新冠疫情爆發。

馬漢談及2020年疫情爆發之後的人口變化，指出聖荷西在疫情期間，度過困難階段，當時許多遠距工作者離開城市、前往較不擁擠且更可負擔的地點。

儘管聖荷西是加州人口第三多的城市、僅次於洛杉磯與聖地牙哥，但自2018年開始失去居民， 2022年疫情導致人口急遽下降，跌至第12位。佛羅里達州Jacksonville與德州奧斯汀的人口，當年都超過聖荷西。2023年數據顯示，聖荷西又在人口總數排名下降一位至第13位。

馬漢認為，今年調查結果顯示，聖荷西再次領先，反彈回第12位。奧斯汀目前排名第13位。

雖然新人口普查數據並未解釋聖荷西近年人口增加的原因，但專家指出，國際移民 的波動是疫情前後人口總數改變的驅動因素之一。

疫情限制解除後，國際移民回歸，推動當地人口變化重新恢復正成長。但隨著川普政府以多種方式限制外國移民，移民在美國前景堪憂。不過，馬漢表示，見到員工與家人搬回聖荷西，顯示對城市基本議題關注正在發揮作用，灣區美好前景可期。

智庫「矽谷聯合創投」總裁漢考克(Russell Hancock)將人口成長部分歸功於當地人工智慧產業蓬勃發展，然而，持續成長並不穩定，還處於三年動盪期。他認為，移民與關稅是未來數年可能影響聖荷西市是否持續成長的兩個重要議題。