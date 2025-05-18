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加州定5月為「母乳捐贈月」 號召媽媽捐乳

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
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華裔媽媽Esther與自己的母親Tina、女兒和外甥女一同前往活動現場捐贈母乳。（Cheryl Reiss攝影）
華裔媽媽Esther與自己的母親Tina、女兒和外甥女一同前往活動現場捐贈母乳。（Cheryl Reiss攝影）

為提升社會對捐贈母乳重要性的認識，加州參議員柯提斯（Dave Cortese）與加州母乳銀行（Mothers'Milk Bank California）日前在聖荷西舉辦母乳捐贈活動，慶祝加州參議會通過第20號決議案，將每年5月定為「加州母乳捐贈月」。

這項歷史性決議案由柯提斯與州參議員皮爾森（Weber Pierson）聯合提出，並獲得多位議員聯署支持，5月1日在沙加緬度州議會正式宣告。該決議強調捐贈母乳對提升早產及病弱嬰兒健康的關鍵角色，並鼓勵更多合格母親投入行列。

配合此政策，加州母乳銀行同步發布「加州母乳銀行現況報告」，揭示過去一年內經巴氏殺菌處理的捐贈母乳（PDHM）需求大幅增加三成，目前已供應約六成的新生兒加護病房（NICU），但整體供需仍不平衡。

加州母乳銀行執行長班尼托─柯瓦斯基（Jennifer Benito-Kowalski）表示，每盎司母乳都可能挽救一條嬰兒的生命，但目前加州只有約2%合格母親捐乳，而每11位新生兒就有1人早產，這是一項迫切的公共健康挑戰。

柯提斯指出，母乳是預防早產兒罹患壞死性小腸結腸炎（NEC）等致命疾病的有效方式之一。加州高達99%的極早產或極低體重嬰兒在NICU中依賴捐贈母乳，但目前的供應僅能滿足約七成五的需求。

由於多種原因，包括母親健康狀況不佳、服藥限制、住院分離或泌乳困難，許多嬰兒無法獲得母親親餵。捐贈母乳者需通過簡單的健康篩檢，通過後即可捐出母乳，並由相關單位完成殺菌與配送程序，確保安全無虞。

來自聖荷西的華裔媽媽Esther，在活動中捐出她過去一年保存下來的共計550盎司的母乳。她表示，知道母乳對嬰兒尤其是住在加護病房的寶寶有多重要，整個捐贈過程也很順利，先做了血液檢查，通過後就可以安排捐贈。

加州 聖荷西 參議員

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