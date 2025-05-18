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灣區學者張智北：全球關注新教宗路線

記者江碩涵／聖荷西報導
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美國海軍研究學院特聘教授張智北分析天主教未來的走向。（張智北提供）
美國海軍研究學院特聘教授張智北分析天主教未來的走向。（張智北提供）

2025年5月8日全球屏息以待，梵蒂岡白煙升起。天主教未來的走向，是延續方濟各的改革之路，還是轉回保守，將影響整個世界。

台大特聘講座教授、美國海軍研究學院特聘教授張智北分析，新教宗良十四世出生於芝加哥，卻在秘魯有長達20多年經歷。他深入貧困社區，與人民一起生活。十年前他被教宗方濟各調回羅馬，2023年更被賦予遴選全球主教的重任。多年海外經歷帶來的跨文化視野與國際聲望，鋪就了他成為首位美國籍教宗的道路。

天主教內部，進步與保守兩派鬥爭激烈。張智北分析，許多人緊張地猜測良十四世的路線，進步派擔心他曾在 LGBTQ 議題上持傳統排斥立場，會反轉方濟各的開放精神；保守派則害怕他是另一個方濟各。「良十四世」這個名號，其實已點出他的精神典範—良十三世。後者於1891年發布「新事通諭」，開啟天主教社會教義，首度明確主張工人權益與社會正義。

張智北分析，良十四世的哥哥是忠實川粉，但他本人曾公開批評川普政府對移民的殘酷政策，尤其指責副總統范斯「基督要美國以愛美國人為優先」的說法，因而遭到天主教極右派攻擊。所幸他擅長在對立立場之間搭橋。

紐約樞機主教杜蘭對梵蒂岡第二次大公會議的改革持保留態度，公開反對方濟各「慈悲重於教條」的立場。杜蘭在川普面臨刑事指控時經常陪伴左右，傳遞川普道德無虞的訊號。當「新教宗是美國人」的消息傳來時，川普一度誤以為是杜蘭當選，還興奮發文慶祝；然而，杜蘭也在教宗選舉中支持了良十四世。

張智北分析，過去他在LGBTQ 議題上態度保守；但當選後，他表達支持方濟各對「教義上有罪族群」的包容精神。以色列透過不同管道提醒他，方濟各過去每天打電話關心加薩難民，對以色列不公平。良十四世會設法改善與猶太社群的關係，但應不至於因此放棄對加薩戰火下災民的同情與關懷。

他警告信徒，要提防一種「實質上的無神論」正在蔓延—那種只重個人自由，卻忽視共同價值與倫理責任的態度。他的當選，顯示天主教在方濟各魅力十足的疾馳之後，選擇了一條溫和改革的路。張智北分析，有人說選出美國的良十四世，彷彿是對美國選出川普總統的回應。對那些在維繫霸權與唯利是圖欲望下被邊緣化的弱勢族群而言，良十四世的當選象徵著方濟各點燃的那道火，仍在燃燒；那條為了愛與社會正義而走的路，依然在前方延伸。

方濟各 教宗 川普

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