台灣18家新創團隊訪矽谷交流 拓展美市場

台灣新創在訪美行中，收穫頗豐。（記者孫愛薇／攝影）

由經濟部中小及新創企業署支持的「2025 SelectUSA臺灣新創代表團」17日在桑尼維爾Plug and Play科技中心參加與矽谷 專業人士的諮詢活動，此活動由臺灣國家級加速器（TAcc+）主辦，邀集18家台灣優秀新創團隊與專業人士互相交流，向矽谷投資人與創業生態圈展示最新技術，拓展美國市場合作契機。

陳愛蘭（右一）表示本次台灣新創團隊參加SelectUSA成果豐碩，劉大維（右二）、黃超明（左二）。（記者孫愛薇／攝影）

駐舊金山台北經文處經濟組組長陳愛蘭表示，本次台灣新創團隊參加SelectUSA成果豐碩，會後並赴矽谷鏈結本地豐沛的資金、技術、人才及市場機會 ，為新創企業的發展注入更多的動能。

TAcc+創辦人暨執行長王崇智說，歷屆團隊表現亮眼，足以證明台灣新創具備登上國際舞台的實力，並已在美國市場展現實質成果。未來TAcc+也將持續深耕，協助更多團隊在全球市場發光發熱。

宇見智能科技（MetAI ）共同創辦人暨營運長劉大維（Dave Liu）分享，這趟訪美行獲得多個州政府的邀請設點，並與美國當地公司取得聯繫，拓展未來合作機會。劉大維表示，公司理念為讓每個企業都能擁有自己的虛擬工廠，透過虛擬工廠模擬各種可能情境，並運用自家平台 MetGen 所生成的合成資料訓練工業 AI（Industrial AI），達成最適化解決方案，提升實體工廠的運作效率，取代企業從真實產線蒐集資料的傳統方式，未來能透過虛擬工廠平台取得訓練 AI 所需的資料。

18間台灣新創公司在活動中，與矽谷新創產業連結。（記者孫愛薇／攝影）

目前宇見智能科技專攻智慧倉儲、自動化工廠，到高精度產線設計，核心技術平台MetGen，能將工廠設計藍圖轉化為可訓練機器人、AI 代理與自動化控制邏輯的可模擬數位孿生環境。目前已獲Nvidia投資，且與知名半島體大廠合作接近ㄧ年，預計在下半年將可以直接把此工業AI實際應用在真實場域。

精準智能生技股份有限公司（Precise Big Data）在SelectUSA高峰會獲得第二名佳績，該公司以AI技術分析心電圖的病徵，提供醫院更精準的分析建議，執行長黃超明認為，這次訪美行程中，有美國前十大的醫院透漏合作意願，接下來目標取得美國FDA認證，前進美國市場。