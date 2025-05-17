矽谷亞洲藝術中心「張大千特展」周五周日開放 展至26日

張大千的弟子王旦旦在展場解說，張大千1969年的往來電報。（受訪者提供）

矽谷 亞洲藝術中心自5月3日起推出為期三周的展覽「看八德園來鴻，跟張大千學畫：交遊與後學」，橫跨藝術、歷史與文化三重維度，全面呈現20世紀中國藝術巨匠張大千的交遊網絡、藝術傳承與創作精髓。本次展覽分為三大主題單元，展出珍貴書信、電報文獻與繪畫作品，深度勾勒張大千的文化地景與影響力。

展覽第一部分聚焦張大千旅居巴西 聖保羅八德園時期，展出60封珍貴手書與電報，包括蘇立文、高嶺梅、王方宇、莊嚴、董浩雲、林清霓、馬晉三、翁木蘭、張師鄭、王旦旦、馮璧池等文化名人與親友的來往書信。尤為矚目的是15封首次公開的1969年張大千電報，揭示其藝術品交易與收藏脈絡，

第二部分展出張大千及其關門與入室弟子的繪畫作品計20件，包括張大千的「潑墨山水對屏」與「詩稿信劄手卷」，以及弟子孫家勤、張師鄭、王旦旦、伏文彥的力作。作品風格多元，既保留大千精神，也展現弟子們的個人風貌，彰顯師徒間一脈相傳的藝術血脈。

第三部分專設張師鄭臨摹張大千敦煌佛像及人物山水畫稿的特展，展出10件作品，體現大千對敦煌藝術的深度研究與再現，也呈現弟子對古典藝術的承襲與延續。

藝術中心館長舒建華說：「張大千是20世紀中國畫壇最具代表性的畫家，具備高名、高質、高量、高價與高風險等『五高』特質。矽谷亞洲藝術中心20年來專注於大千研究與推廣，堅持實證為本，秉持『不演繹、不演義，以真實相為旨歸』的策展理念，從大千的交遊圈與門人後學入手，保存與發掘第一手口述與文獻資料。」

展覽展期至5月26日，展覽地點為矽谷亞洲藝術中心（Asian Art Museum of Silicon Valley），開放時間為每周五至周日。