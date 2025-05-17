我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

艾瑪史東坎城紅毯「遇襲」驚慌失措 2男神英雄救美

美中關係「很重要」川普稱願意出訪會晤習近平

矽谷亞洲藝術中心「張大千特展」周五周日開放 展至26日

記者龔玥／聖荷西報導
張大千的弟子王旦旦在展場解說，張大千1969年的往來電報。（受訪者提供）
張大千的弟子王旦旦在展場解說，張大千1969年的往來電報。（受訪者提供）

矽谷亞洲藝術中心自5月3日起推出為期三周的展覽「看八德園來鴻，跟張大千學畫：交遊與後學」，橫跨藝術、歷史與文化三重維度，全面呈現20世紀中國藝術巨匠張大千的交遊網絡、藝術傳承與創作精髓。本次展覽分為三大主題單元，展出珍貴書信、電報文獻與繪畫作品，深度勾勒張大千的文化地景與影響力。

展覽第一部分聚焦張大千旅居巴西聖保羅八德園時期，展出60封珍貴手書與電報，包括蘇立文、高嶺梅、王方宇、莊嚴、董浩雲、林清霓、馬晉三、翁木蘭、張師鄭、王旦旦、馮璧池等文化名人與親友的來往書信。尤為矚目的是15封首次公開的1969年張大千電報，揭示其藝術品交易與收藏脈絡，

第二部分展出張大千及其關門與入室弟子的繪畫作品計20件，包括張大千的「潑墨山水對屏」與「詩稿信劄手卷」，以及弟子孫家勤、張師鄭、王旦旦、伏文彥的力作。作品風格多元，既保留大千精神，也展現弟子們的個人風貌，彰顯師徒間一脈相傳的藝術血脈。

第三部分專設張師鄭臨摹張大千敦煌佛像及人物山水畫稿的特展，展出10件作品，體現大千對敦煌藝術的深度研究與再現，也呈現弟子對古典藝術的承襲與延續。

藝術中心館長舒建華說：「張大千是20世紀中國畫壇最具代表性的畫家，具備高名、高質、高量、高價與高風險等『五高』特質。矽谷亞洲藝術中心20年來專注於大千研究與推廣，堅持實證為本，秉持『不演繹、不演義，以真實相為旨歸』的策展理念，從大千的交遊圈與門人後學入手，保存與發掘第一手口述與文獻資料。」

展覽展期至5月26日，展覽地點為矽谷亞洲藝術中心（Asian Art Museum of Silicon Valley），開放時間為每周五至周日。

矽谷 巴西

上一則

市區變壅塞：人回來的不多，車卻回來了

下一則

聖荷西Alviso區擬建「數十棟住宅」靠近北部Vahl's餐廳

延伸閱讀

亞裔創作者楊健開展 以「乾淨」隱喻審查與控制

亞裔創作者楊健開展 以「乾淨」隱喻審查與控制
房價超高卻住「老破小」 華人曝灣區7缺點：能接受再來

房價超高卻住「老破小」 華人曝灣區7缺點：能接受再來
矽谷開放藝術工作室 3周展現在地創意

矽谷開放藝術工作室 3周展現在地創意
人力服務創造就業 特色影院逆風挺進矽谷

人力服務創造就業 特色影院逆風挺進矽谷
讓路BART 矽谷花崗岩公司面臨強制搬遷

讓路BART 矽谷花崗岩公司面臨強制搬遷

熱門新聞

全美民調：對華裔刻板印象依然存在。（記者李怡／攝影）

全美民調：逾1/4美國人認華裔對社會構成「威脅」

2025-05-12 02:19
送貨司機承認透過假訂單詐騙DoorDash250萬美元。（美聯社）

送貨員認了用假訂單詐騙DoorDash 250萬元 恐關20年

2025-05-15 15:41
朱醫師認為可以使用非處方的抗組織胺藥物、鼻噴劑與眼藥水緩解症狀。（cottonbro studio/ pexels）

灣區春季過敏遲來猛襲 專家建議這樣防範

2025-05-13 15:35
ICE於5月7日向石風雲發出驅逐令。（美國移民暨海關執法局官網）

華生用無人機偷拍機密海軍艦艇 出獄後遭遣返中國

2025-05-15 02:20
房貸高利率壓制舊金山房價，但舊金山西區三個郵遞區號，包括日落區、West Portal區與Miraloma區的房價，仍可見到上漲。(取自SFTourismTips臉書)

高利率壓不住舊金山這3區房價 買家搶進有原因

2025-05-10 19:00
隨著氣溫上升，加州原生響尾蛇開始活躍，整個灣區進入蛇類出沒高峰期。（東灣區域公園管理局提供）

響尾蛇春季出沒灣區多地 民眾需提高警覺

2025-05-11 15:10

超人氣

更多 >
紐約年薪15萬軟體工程師因AI被裁員 現住拖車靠外送餬口

紐約年薪15萬軟體工程師因AI被裁員 現住拖車靠外送餬口
標榜「全麥」的麵包比較健康？如何辨別真假

標榜「全麥」的麵包比較健康？如何辨別真假
健康又長壽 3生肖晚年好命有福氣

健康又長壽 3生肖晚年好命有福氣
巴西第一夫人一句話惹惱習近平 竟是為了TikTok？

巴西第一夫人一句話惹惱習近平 竟是為了TikTok？
川普要求卡車司機具英語能力 華人炸鍋

川普要求卡車司機具英語能力 華人炸鍋