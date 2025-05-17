滿是東方人文氣息…聖荷西中文書店 成華文文化寶庫

書原店內有各種書籍。（記者龔玥／攝影）

位於聖荷西 一隅的「書原」中文書店，是灣區華人 社區一處隱秘的文化寶庫。店面以前位於桑尼維爾，外觀低調不起眼，店內卻琳瑯滿目，從中文暢銷書、美術書法專書，到各式生活雜貨與文創商品，處處散發濃濃的東方人文氣息與溫暖的人情味。

走進書原，首先映入眼簾的是整齊排列的貨架，店內陳列著各式陶瓷罐子、茶杯、文具用品、小擺飾與生活雜貨，每一樣都設計復古、價格親民。最吸引人的是那一整排色彩繽紛、圖案別緻的中國傳統折扇與舞蹈用木蘭扇，成為許多舞蹈愛好者和藝術團體必備的表演道具。這些扇子外型典雅，輕巧實用，從初學者到專業舞者都能在這裡找到適合自己的選擇。

書原陳列的雜貨。（記者龔玥／攝影）

走過狹長的通道就來到書架。無論是小說散文、歷史哲學，或是語言學習用書，一應俱全，尤以美術與書法類書籍最為豐富。山水畫技法、花鳥畫筆法、行書結構分析、魏碑風格探討等，涵蓋初學與進階，對喜愛傳統藝術的讀者而言，堪稱一座資料寶庫。

此外，書原還提供各式畫紙與書寫材料，包括宣紙、草紙、毛筆等，相信書法與國畫愛好者會感到驚喜。書店還有華語課本、教師手冊，到繁體字寫作練習本，資源齊全，實用性極高。

書原貨物上的各種宣紙，讓書法與國畫愛好者感到驚喜。（記者龔玥／攝影）

在網路書店當道、實體書店紛紛歇業的今日，像書原這樣的中文書店能持續營運並維持多元商品內容，顯得格外珍貴。對許多來客而言，書原不只是購物的地方，更是他們與中文世界、與傳統文化保持連結的重要場所。這家藏身聖荷西的小書店，正默默扮演著灣區中文文化傳承者的角色。