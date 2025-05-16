北加慈濟腎友會 5月18日資深營養師談飲食指南

北加慈濟腎友會，5月18日請資深營養師談飲食指南。（主辦單位提供）

慢性腎臟病 患者和洗腎患者在全美及灣區 都占有一定的比率，衛生單位也呼籲醫療院所加強慢性腎臟病的衛生教育。許多腎友病人日常生活容易遭遇飲食營養的各種問題，造成日常生活上的不便。本月的慈濟 腎友會邀請了服務洗腎中心多年的資深營養師蕭智綺，於5月18日講解逆轉慢性腎臟病的飲食及透析腎友的飲食指南。

蕭智綺服務於洗腎中心多年，她將詳細地分享慢性腎臟病患者及洗腎腎友不同階段的飲食營養。這兩個階段的腎友在營養飲食上的需要不相同，蕭智綺將就不同階段的患者所面臨到的各種飲食營養問題講解與答問，歡迎聽眾把握演講結束後的問答時段，將生活上遇到的各種飲食營養困擾問題提出，蕭智綺可以給予回答，並提供大家正確資訊與知識，讓與會者能夠更正確的照顧自己的身體。

慈濟在灣區所舉辦的腎友會已進入第20年，許多居住在舊金山、東灣及南灣的腎友們不僅期待每兩個月一次的溫馨聚會， 腎友及其家人們也能在腎友會上獲得重要的最新資訊，如醫療、日常生活的照顧、飲食營養、 社會福利、 醫療保險及換腎相關事宜等。許多腎友們關心但卻苦無中文資訊， 也能在慈濟腎友會的活動中獲得解答。2022年開始腎友會將過去的一些講座影片放在YouTube上，可用「慈濟腎友會」在YouTube上面搜尋影片。

參加慈濟腎友會聚會的講座請使用Zoom，輸入ID：82684522293，密碼：2025。或打電話669-900-6833或669-444-9171。如需更進一步了解慈濟腎友會各項服務的灣區朋友，可電洽慈濟北加州分會：408- 457-6969。