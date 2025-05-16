經文處5月24日南灣講座 教民眾辦領務

經文處領務組組長郭順德與移民組秘書鍾雅薰，將在5月24日下午2時至4時在金山灣區僑教中心舉行「領務講座」，歡迎民眾前往了解更多領務資訊。(主辦單位提供)

駐舊金山台北經濟文化辦事處領務組5月1日開放「現場臨櫃登記」，除了原有的「事前網路預約」外，等於有更多便民政策。不過南灣許多僑胞對於領務等服務還是不熟悉，經文處領務組組長郭順德與移民 組秘書鍾雅薰，將在5月24日下午2時至4時在金山灣區 僑教中心舉行「領務講座」，歡迎民眾前往了解更多領務資訊。

經文處之前公布新政策，5月1日起開放現場臨櫃登記，每周一至周四每日限量15名，每人僅限一個申請案，未預約者當日上午9時起可至經文處領取號碼牌，等網路預約者送件完畢後，依號碼牌順序送件。

至於事前網路預約則是每日限量25名，民眾在經文處預約網站www.tecosf.com上預約完成後，印出確認單，並於預約當日上午9時至11時30分依預約時段，攜帶已填妥的表格及應備文件，到經文處領務櫃台遞交送件。

經文處表示，許多民眾到了現場才知道流程，或有缺件需要補件等疑慮，若對於辦理事項不夠明確，可電洽415-362-7681留話，如果是港澳僑胞辦理的案件，則需電洽415-362-7680轉212移民組洽詢。

另外經文處領務組也推出南灣行動領務服務，將在每個月第四個星期五到南灣的僑教中心，接受預約前30位民眾可辦理簽證 護照等事項，80歲以上長者也可以到僑教中心現場領取號碼牌，將優先處理，一般民眾也可以到現場領取號碼牌，若有些預約卻未出席的人，就能遞補辦理簽證業務。