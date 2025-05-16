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全美中華婦女會500元獎學金 6月20日申請截止

記者江碩涵／舊金山報導
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全美中華婦女會是一個長期致力於社區慈善與教育事業的非營利組織，一直以來關懷弱勢群體，提供各種支援和資源。（主辦單位提供）
全美中華婦女會是一個長期致力於社區慈善與教育事業的非營利組織，一直以來關懷弱勢群體，提供各種支援和資源。（主辦單位提供）

全美中華婦女會是長期致力於社區慈善與教育事業的非營利組織，一直以來關懷弱勢群體，提供各種支援和資源。每年全美中華婦女會舉辦獎學金遴選活動，鼓勵華裔子弟認真向學，每位得獎者將獲得一張獎狀及獎金500美元。

全美中華婦女會的宗旨不僅在於在海外發揚優質中華文化，同時也致力於提升婦女同胞的權益地位，協助弱勢團體，以及獎勵和拔擢優秀的僑社青年子弟等。透過這些努力，全美中華婦女會希望能夠為社區的發展和進步作出貢獻。

全美中華婦女會現在開始接受華裔學子申請獎學金，截止日期為2025年6月20日，歡迎有意申請者盡快參加，但必須符合以下資格：北加州華裔11年級、12年級學生；填寫獎學金申請表並需附照片；提供高中三年成績單；提供一份不超過兩頁的自傳；提供兩封推薦信，其中一封須由老師撰寫；提供一篇作文，題目為「我最喜歡的運動」，字數限制為500字。

所有申請資料填妥後，請電郵至American Chinese Women Society，收件人為Jenny Tan，電子信箱為[email protected]。得獎名單將於當年7月底前公布，並受邀出席7月26日全美中華婦女會年會頒獎。如有任何疑問，可聯繫全美中華婦女會獎學金組呂玉貞，電話號碼為510-673-1498。

華裔 加州 北加

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