全美中華婦女會500元獎學金 6月20日申請截止
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全美中華婦女會是長期致力於社區慈善與教育事業的非營利組織，一直以來關懷弱勢群體，提供各種支援和資源。每年全美中華婦女會舉辦獎學金遴選活動，鼓勵華裔子弟認真向學，每位得獎者將獲得一張獎狀及獎金500美元。
全美中華婦女會的宗旨不僅在於在海外發揚優質中華文化，同時也致力於提升婦女同胞的權益地位，協助弱勢團體，以及獎勵和拔擢優秀的僑社青年子弟等。透過這些努力，全美中華婦女會希望能夠為社區的發展和進步作出貢獻。
全美中華婦女會現在開始接受華裔學子申請獎學金，截止日期為2025年6月20日，歡迎有意申請者盡快參加，但必須符合以下資格：北加州華裔11年級、12年級學生；填寫獎學金申請表並需附照片；提供高中三年成績單；提供一份不超過兩頁的自傳；提供兩封推薦信，其中一封須由老師撰寫；提供一篇作文，題目為「我最喜歡的運動」，字數限制為500字。
所有申請資料填妥後，請電郵至American Chinese Women Society，收件人為Jenny Tan，電子信箱為[email protected]。得獎名單將於當年7月底前公布，並受邀出席7月26日全美中華婦女會年會頒獎。如有任何疑問，可聯繫全美中華婦女會獎學金組呂玉貞，電話號碼為510-673-1498。
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