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應對山火 舊金山加速汰換老舊消防設備

記者李怡╱舊金山報導
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面對山火新常態，舊金山加速汰換老舊消防設備。（記者李怡╱攝影）
面對山火新常態，舊金山加速汰換老舊消防設備。（記者李怡╱攝影）

氣候變遷帶來極端天災風險加劇之際，舊金山市正加緊提升老舊消防設備，特別針對西區的防災基礎設施展開多項立法與工程行動。市議員陳詩敏與市長羅偉（Daniel Lurie）、市議會議長孟達文（Rafael Mandelman）合作推動兩項新法案，旨在讓消防局能更快速採購專用設備，並開放私人籌資通道，協助填補公共資金缺口。

「正如夏威夷茂宜島與洛杉磯的火災警示我們，必須為舊金山做好萬全準備，」陳詩敏強調，舊金山市消防設備普遍老化，許多已服役超過十年，甚至仍有1970年代的消防車尚在使用，設備老舊已嚴重影響救災效率。

由於舊金山地形特殊，擁有許多狹窄街道與陡坡，對消防裝備的設計與性能要求極高。然而，目前全美僅有三家主要消防設備製造商，造成採購時間往往需數年之久。

針對這一困境，陳詩敏起草的首項法案，將允許消防局得以從單一供應商直接採購所需裝備，加速汰換過時設備，應對舊金山的特殊需求。

第二項法案則由陳詩敏與市長羅偉、市議長共同提出，將授權市長與消防局長，可向企業或私人基金會募集資金，作為消防裝備更新之用。

在基礎建設方面，強化西區應急消防供水系統的進程，也將持續推動。該項目將從默塞湖引水，建構通往日落區及整個外列治文區的應急供水網絡。

舊金山消防車的服役年數統計。（受訪者供圖）
舊金山消防車的服役年數統計。（受訪者供圖）

舊金山 羅偉 氣候變遷

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