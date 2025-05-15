應對山火 舊金山加速汰換老舊消防設備

面對山火新常態，舊金山加速汰換老舊消防設備。（記者李怡╱攝影）

在氣候變遷 帶來極端天災風險加劇之際，舊金山 市正加緊提升老舊消防設備，特別針對西區的防災基礎設施展開多項立法與工程行動。市議員陳詩敏與市長羅偉 （Daniel Lurie）、市議會議長孟達文（Rafael Mandelman）合作推動兩項新法案，旨在讓消防局能更快速採購專用設備，並開放私人籌資通道，協助填補公共資金缺口。

「正如夏威夷茂宜島與洛杉磯的火災警示我們，必須為舊金山做好萬全準備，」陳詩敏強調，舊金山市消防設備普遍老化，許多已服役超過十年，甚至仍有1970年代的消防車尚在使用，設備老舊已嚴重影響救災效率。

由於舊金山地形特殊，擁有許多狹窄街道與陡坡，對消防裝備的設計與性能要求極高。然而，目前全美僅有三家主要消防設備製造商，造成採購時間往往需數年之久。

針對這一困境，陳詩敏起草的首項法案，將允許消防局得以從單一供應商直接採購所需裝備，加速汰換過時設備，應對舊金山的特殊需求。

第二項法案則由陳詩敏與市長羅偉、市議長共同提出，將授權市長與消防局長，可向企業或私人基金會募集資金，作為消防裝備更新之用。