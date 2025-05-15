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陳詩敏：舊金山預算吃緊 盼市府削支不裁員

記者李怡╱舊金山報導
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陳詩敏表示，舊金山預算吃緊，希望市府精準削減開支但不裁員。（記者李怡╱攝影）
陳詩敏表示，舊金山預算吃緊，希望市府精準削減開支但不裁員。（記者李怡╱攝影）

舊金山市正面臨總額高達8億美元的兩年期財政赤字。舊金山市議員預算委員會主席陳詩敏（Connie Chan）14日舉行記者會表示，市府預算處於「極其艱難的時期」，但她希望在不裁員的情況下，透過精準削減與優先順序，通過一份能保障市府基礎服務的預算案。

陳詩敏說：「今年的預算案如可以實現不裁員，就是一份成功的預算。」

她指出，目前市府經濟復甦情況不差，每年雖成長7.6%。但市府支出增速高達29%，導致赤字不斷擴大。2025財政年度預算將專注於支應如警察、消防、公園、圖書館等部門的基本開支。

針對市長羅偉（Daniel Lurie）即將於6月初提出的預算草案，陳詩敏表示，她與市長、以及市議長孟達文（Rafael Mandelman）持續密切溝通，雙方在優先順序上大致一致。但她坦言，如市長預算案提出裁員，將難以獲得立法部門支持。

公共安全支出仍是財年預算的第一位。面對持續的人手不足，陳詩敏主張應將重點放在科技應用，例如更新市立大學與警局的合作備忘錄（MOU），仿效消防部門，建立穩定的警力培訓體系。她也支持市長近期簽署的行政命令，包括延聘退休警員與引進更多科技工具。

她也表明反對擴大稅收豁免與企業減免，並鼓勵將社區活動如夜市、電影夜等經濟活化措施交由企業捐贈或合作實施。陳詩敏指出：「不是每一場活動都能靠納稅人來埋單。」

陳詩敏表示，一旦6月市長預算出爐，市議會將啟動一系列聽證會與部門審查，最終在7月1日新財年開始前完成預算案審議。

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