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聖荷西守護毛孩 提供免費疫苗接種

記者龔玥╱聖荷西報導
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聖荷西政府官員聚集為寵物送福利。（記者龔玥╱攝影）
聖荷西政府官員聚集為寵物送福利。（記者龔玥╱攝影）

聖荷西動物護理中心（San José Animal Care Center）近日在Via Del Oro緊急臨時住房地點舉辦關懷活動，為約40隻新遷入的寵物提供免費疫苗接種、毛孩照護包與寵物食品，現場溫馨有愛，展現市府對毛孩子的深切關懷。

此次活動聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）、第十區市議員凱西（George Casey）、市公共工程總監洛許（Matt Loesch）與非營利組織「家園優先」（HomeFirst）首席項目官拉莫斯（Beatriz Ramos）均到場支持，並與居民及媒體交流。

活動焦點之一是來自「Chewy生命寵物計畫」（Chewy's Pets Bring Life Program）的慷慨捐贈–14托盤的寵物食品，內容涵蓋狗、貓、兔子等多種類型的糧食、玩具、零食及其他日常用品。這批捐贈物資由動物護理中心分發給社區，另有一托盤特別保留給Via Del Oro社區，用以支持該處新入住居民的毛孩。

動物護理中心現場不僅提供預防性疫苗接種，還發送含玩具、零食、牽繩與寵物床的完整照護包。市府官員表示，這項行動不僅是對人類社會弱勢群體的援助，更是推廣動物福利與人寵共生理念的重要一步。

馬漢市長說：「一座有愛的城市，不該遺漏任何家庭成員–包括我們的毛孩。我們很榮幸能夠與合作夥伴一同將這份關懷帶給社區。」

市府指出，未來將持續透過類似合作模式支援對家庭寵物的照顧範圍，確保不論生活環境如何，每一隻毛孩都能獲得基本的健康與幸福保障。

聖荷西動物護理中心為寵物準備的愛心禮包。（記者龔玥╱攝影）
聖荷西動物護理中心為寵物準備的愛心禮包。（記者龔玥╱攝影）

寵物 疫苗 聖荷西

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