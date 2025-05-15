我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

幫墨西哥販毒集團洗錢的華人組織 如何遭破獲？

PPI意外下降 美債殖利率走低 延續本周升勢 史指連4漲

聖荷西280高速公路旁 驚見山火

記者江碩涵╱聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
記者14日上午途經280高速公路，直擊高速公路旁出現陣陣濃煙。（記者江碩涵╱攝影）
記者14日上午途經280高速公路，直擊高速公路旁出現陣陣濃煙。（記者江碩涵╱攝影）

280高速公路路旁山坡14日上午發生小型山火，出現陣陣濃煙，北上車道為此而塞車。

根據聖荷西消防局回報，這起小型山火僅花2.5小時就撲滅，沒有造成任何傷亡，但仍呼籲民眾進入山火好發季節了，大家要注意山火訊息。

聖荷西消防局指出，這起山火主要發生時間是5月14日上午11時30分，地點在靠近快樂谷公園的山坡草地，約是Story Road和Remillard Court交叉路口，剛好是280高速公路途經處。

聖荷西消防局指出，山火範圍約15畝，消防員於上午11時30分開始滅火，下午2時12分完成滅火工作，火災影響了附近的交通，目前沒有人員傷亡報告，也沒有任何建築物受損。

近日南灣一帶中午時氣溫偏高，加上風勢強勁又乾燥，是山火好發的天氣。

聖荷西消防局指出，民眾應該開始做好應對山火的準備，例如可以創建防禦空間、加固房屋、安裝防火相關設備，並檢查是否居住在火災危險嚴重區域、制定山火行動計畫、準備緊急物資包、準備保險、建立疏散前清單等，以因應山火突然來襲，做好萬全準備。

聖荷西消防局指出，這起山火主要發生時間是5月14日上午11時30分，當天下午就已...
聖荷西消防局指出，這起山火主要發生時間是5月14日上午11時30分，當天下午就已撲滅。（翻攝自聖荷西消防局X平台）
記者14日上午途經280高速公路，直擊高速公路旁出現陣陣濃煙。（記者江碩涵╱攝影...
記者14日上午途經280高速公路，直擊高速公路旁出現陣陣濃煙。（記者江碩涵╱攝影）
記者14日上午途經280高速公路，直擊高速公路旁出現陣陣濃煙。（記者江碩涵╱攝影...
記者14日上午途經280高速公路，直擊高速公路旁出現陣陣濃煙。（記者江碩涵╱攝影）

山火 聖荷西 保險

上一則

加州禽流感趨緩 衛生官員撤銷應急行動

下一則

7/1起搭郵輪入墨港口 加收5元訪客費

延伸閱讀

灣區體育經濟的黃金時代：大型賽事驅動區域發展

灣區體育經濟的黃金時代：大型賽事驅動區域發展
青年舊金山市區發起行動聲援 支持台灣參與WHA

青年舊金山市區發起行動聲援 支持台灣參與WHA
聖荷西州大 標準化電腦程式設計測試成績躋身全國第九名

聖荷西州大 標準化電腦程式設計測試成績躋身全國第九名
記者直擊 聖荷西280高速公路旁出現山火

記者直擊 聖荷西280高速公路旁出現山火
梅西旋風來襲 灣區球迷爭睹風采 擠爆下榻旅館

梅西旋風來襲 灣區球迷爭睹風采 擠爆下榻旅館

熱門新聞

全美民調：對華裔刻板印象依然存在。（記者李怡／攝影）

全美民調：逾1/4美國人認華裔對社會構成「威脅」

2025-05-12 02:19
朱醫師認為可以使用非處方的抗組織胺藥物、鼻噴劑與眼藥水緩解症狀。（cottonbro studio/ pexels）

灣區春季過敏遲來猛襲 專家建議這樣防範

2025-05-13 15:35
ICE於5月7日向石風雲發出驅逐令。（美國移民暨海關執法局官網）

華生用無人機偷拍機密海軍艦艇 出獄後遭遣返中國

2025-05-15 02:20
房貸高利率壓制舊金山房價，但舊金山西區三個郵遞區號，包括日落區、West Portal區與Miraloma區的房價，仍可見到上漲。(取自SFTourismTips臉書)

高利率壓不住舊金山這3區房價 買家搶進有原因

2025-05-10 19:00
送貨司機承認透過假訂單詐騙DoorDash250萬美元。（美聯社）

送貨員認了用假訂單詐騙DoorDash 250萬元 恐關20年

2025-05-15 15:41
隨著氣溫上升，加州原生響尾蛇開始活躍，整個灣區進入蛇類出沒高峰期。（東灣區域公園管理局提供）

響尾蛇春季出沒灣區多地 民眾需提高警覺

2025-05-11 15:10

超人氣

更多 >
甚至比餐廳更好吃 老饕狂推這11款好市多冷凍食品

甚至比餐廳更好吃 老饕狂推這11款好市多冷凍食品
2生肖2星座今年命最好 屬兔事業愛情雙滿足、他生活安穩又豐盛

2生肖2星座今年命最好 屬兔事業愛情雙滿足、他生活安穩又豐盛
中國女星遭驅離坎城影展？傳犯「禁裸令」

中國女星遭驅離坎城影展？傳犯「禁裸令」
川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服

川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服
北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格

北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格