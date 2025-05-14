聖塔克拉拉縣高中生 勞權認知海報賽揭曉

第一名的海報「青年工人權利至上」。（聖塔克拉拉縣政府提供）

在美國，許多青少年為了賺取零用錢，會在課餘時間打工。然而，許多人並不清楚，即使是兼職工作，青少年同樣受到勞工法保護。為了提升年輕工人對自身權益的認識，聖塔克拉拉縣勞工標準執行辦公室（OSLE）日前舉辦一場針對高中生的「勞工權益認知海報設計比賽」，獲得廣大回響，吸引眾多學生投稿。

比賽的獲獎作品不僅獲得獎金，還將放大展示於Eastridge購物中心、公共圖書館等高能見度的公共場所，成為縣府宣傳青少年勞工權益的視覺焦點。

本次比賽是為配合「職場準備周」（Workplace Readiness Week）而設，教育即將進入職場的青少年認識自身權益，包括最低工資、病假、加班費、以及工會參與等權利，避免他們在職場上遭受不當對待。

OSLE項目經理切爾梅諾（Irene Cermeno）表示，選擇高中生作為創作者，是希望透過同儕之間的溝通力量，讓勞權意識自然滲透年輕族群。「我們收到的創作充滿創意和熱情，令人驚艷，」她說。

獲得第一名並贏得1500美元獎金的是聖荷西 林布魯克高中（Lynbrook High School）新生Angeline Su。她的數位元作品「青年工人權利至上」（Young Worker Rights FIRST）以一雙掙脫鎖鏈的手為主軸，搭配象徵工人權利的圖像與警示色彩，強烈傳達保護年輕勞工的訊息。

「我無法想像，我的妹妹、我自己或我認識的任何年輕人會因為打工而受重傷或終身癱瘓，」Su說。她曾在課外辯論中研究相關議題，因此對青少年在職場面臨的風險有深刻認識。

第二名為聖荷西布Branham高中新生Eliza Chia，她以作品「合適的工作，合適的年齡–知道你的立場」獲得1000美元獎金。海報結合石墨畫和數位字體，清楚區分青少年適合與不適合從事的職務，傳達「適齡工作」的重要性。

第三名由薩拉度加高中（Saratoga High School）三年級學生Nicole Hao獲得，她的資訊圖表作品「瞭解你作為年輕工人的權利」簡明扼要地列出青少年在職場上的權利與可行的申訴管道，獲得500美元獎金。Hao曾參與公共藝術創作。