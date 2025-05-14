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「陳查克柏格計畫」取消社會服務捐款 避免被川普政府起訴

編譯廖宜怡／綜合報導
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消息來源表示，「陳查克柏格計畫」將取消捐款給所有涉及「多元平等包容」政策的非營利組織。（美聯社）
消息來源表示，「陳查克柏格計畫」將取消捐款給所有涉及「多元平等包容」政策的非營利組織。（美聯社）

非營利組織「克雷瑟投資基金」（Creser Capital Fund）兩年前獲得「陳查克柏格計畫」（Chan Zuckerberg Initiative）捐贈50萬美元，用於為西語裔創業者提供貸款。「克雷瑟投資基金」執行長赫南德茲（Juan Hernandez）當時認為，「陳查克柏格計畫」會持續提供資金幫助他們深耕社區。

但在今年稍早與「陳查克柏格計畫」一次充滿希望的談話兩天後，他獲悉負責其組織的專員已被裁員；一個月後，即4月15日，「陳查克柏格計畫」告知他，將不再與他們續約。

新聞網站「舊金山標準」報導，「陳查克柏格計畫」創立於2015年，宗旨是「提升人類潛能並促進公平機會」，是灣區最大的慈善機構之一，2023年捐出的資金總額超過63億美元。但從今年春季開始，「陳查克柏格計畫」不斷取消提供給非營利組織的資助。他們公開表示，這項改變是他們要更專注在科學領域的長期目標的一部分。

然而，「陳查克柏格計畫」員工指出，計畫領導層明確表示，這項改變是針對川普政策做出的反應，目的在避免受到華府過度關注。赫南德茲也尖酸地說：「說是要削減開支，但大家都心知肚明，查克柏格需要討好川普，才能獲得川普幫忙。」

查克柏格夫婦今年1月在寫給員工的一封信中稱，「陳查克柏格計畫是一個以科學為優先的慈善機構」。2月18日，計畫營運長馬蘭卓（Marc Malandro）悄悄在網站上表示，他們已完全停止提供社會服務資金。

之後，「陳查克柏格計畫」網站刪除了所有關於住房可負擔性和經濟包容性的內容，以及其「多元、平等、包容」（diversity, equity, and inclusion，簡稱DEI）計畫的部分內容，一些DEI計畫員工也被轉移到其他部門工作。

為了進一步了解「陳查克柏格計畫」正在進行的改變，「舊金山標準」採訪了該計畫多位現任和前任員工。這些員工表示，「陳查克柏格計畫」總法律顧問金馬克（Mark Kim，音譯）在一次內部會議上稱，這項計畫因為有多位億萬身價的企業執行長參與，所以成為明顯的政治目標，他們希望採取措施避免被川普政府起訴。

查克柏格 川普 舊金山

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