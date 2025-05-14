可疑工程掛禁停車標誌 可打311投訴

要投訴可疑禁止停車標誌，可打311電話或上公共工程處的網站。（ sfpublicworks.org）

舊金山 的公共街道旁，停車總是一位難求。但有些因工程「暫時不准停車」的牌子，在牌上標明的結束日之後許久還矗立街邊，令找車位的人為之氣結。

SFGATE報導，最近在第七街1236號的一個公寓建築前，記者拍到一個暫時不准停車的牌子，寫著從2024年10月10日到2025年的1月10日，每周一到周六的上午8時至下午5時，牌子所在的那個停車位因工程進行不准停車。

問題是，記者拍照時已是4月，不准停車在1月10日之後已經失效，但牌子還一直矗立在那裡。市政府發的不准停車牌子，最上方印著紅色的拖吊圖案，讓人仍然不敢冒險停在該處。

有人猜測，這些標誌在施工完成後仍保留下來，是居民或商家為了給自己「保留」那個停車位而採取的一種秘密策略。雖然過期的標誌並不能保證不會有人在那裡停車，但仍然有效地為有心人提供一個專屬的停車位。

管理這種事務的市府單位是工務局（Public Works），而且當居民或商家申請因工程暫時不准停車時，申請人必須做到幾件事並向市府呈報後，不准停車才生效。可惜要打311電話去詢問細節，既費時又費力，多數人不願意去花那種功夫。

住在Inner Sunset區的傑森表示，他家附近街區有一棟房子，這棟房子的停車許可證已經掛了一年多了，「而且一點施工的跡象都沒有」，每當他找不到停車位的時候，就對那位鄰居心生怨憤。

工務局政策與通訊辦公室主任戈登（Rachel Gordon）表示，該單位並沒有專司執行的職位，拆除過期的標誌是信任申請人有公德心，盡快騰出停車位讓人停車。

戈登表示，記錄在案的業主被指控濫用標誌的案例並不多。如果您厭倦了違規標誌佔據您的街區，請撥打 311，對看起來過期、未充分利用或可疑的標誌提出正式投訴，這將引發市府做檢查（inspection）並採取適當的行動。