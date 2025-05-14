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金山警員短缺 市長羅偉啟動警力重建計畫

記者李怡╱舊金山報導
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華埠巡邏警員與遊客合影。（記者李怡╱攝影）
華埠巡邏警員與遊客合影。（記者李怡╱攝影）

面對執法部門人手短缺危機，舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）13日在市議會重申行政命令，啟動為期一年的「重建執法隊伍」計畫（Executive Directive 25-03），希望藉由招募、留任與制度改革三管齊下，讓市警察局與縣警辦公室警員數量重回正軌。

根據市府統計，舊金山警察局目前缺少超過500名警員，縣警辦公室則缺少約200名縣警員，都是歷來缺額最嚴重的，對治安與公共服務造成巨大壓力。

羅偉說：「舊金山面臨的狀況是巡邏警力不足、報案反應時間變慢、加班制度難以為繼，這些都直接影響市民的安全感。這項行政命令的目的，是要重新建立社區對公共安全的信任。」

行政命令列出明確時間表，首階段為100天內執行的短期措施，重點包括，成立「後備警員計畫」與「副警長留任計畫」，邀請近期退休的執法人員重返巡邏與調查一線。推動「特別活動支援警力計畫」，召集灣區退役警員支援遊行、音樂會與體育賽事等大型活動。與人力資源部門合作，簡化警員招募流程，重視警察學院的畢業率與訓練成效。聯合私部門資源，進行招募推廣與流程優化。擴大科技應用，例如「無人機作為第一應變單位」及「即時調查中心」，減少人力壓力。

在接下來的六個月內，市府將評估警察局內部調度制度，包括警員加班被企業或社區僱用、病假使用與加班管理，並發表公開報告。行政命令也要求將部分行政職務交由文職人員處理，釋放更多前線人力，並與商業區建立治安協作機制。

至於一年內的長期目標，則包含提出立法改革退休制度，鼓勵外地有經驗的警員轉任舊金山，以及發布整體進度報告，檢視目標達成情況並提出後續建議。

儘管全國各地的執法機關皆面臨人力困境，但舊金山的問題尤其嚴重。冗長的招募流程與市政官僚文化讓警員流失率高居不下，社區對公共安全的不安感也與日俱增。

雖有民權團體擔心此舉只在優先填補人數，而非著重改革警民關係，但市府強調，這是「補強人力與提升制度並行」的全面行動。

對羅偉而言，這項命令也是他自年初上任以來最具標誌性的政策之一。他曾以「重塑政府、重建信任」為競選口號，如今面對警力荒與市政赤字的雙重挑戰，這場人事改革能否落實，勢將成為他政治前景的試金石。

羅偉發布行政命令，啟動警力重建計畫，應對警員短缺。（記者李怡╱攝影)
羅偉發布行政命令，啟動警力重建計畫，應對警員短缺。（記者李怡╱攝影)

舊金山 羅偉 退休

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