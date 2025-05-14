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金山警校286期開訓 亞裔占36%居冠

記者王子涵／舊金山報導
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舊金山警局連續第三期學員班招滿，象徵警隊人力補足邁向正軌。（舊金山警局提供）
舊金山警局連續第三期學員班招滿，象徵警隊人力補足邁向正軌。（舊金山警局提供）

舊金山警察學院第286期學員班（Police Academy Class 286）日前開訓，55名學員中亞裔有36%，是占比最大族裔。警局長史考特（Bill Scott）、市長羅偉（Daniel Lurie）、副警長拉薩（David Lazar）、代理警局長葉培恩（Paul Yep）出席課堂，歡迎他們加入警隊服務社區。

警局發言人李美生（Mason Lee）表示，這是舊金山警局連續第三期學員班招滿，象徵警隊人力補足邁向正軌。自2018年6月以來，直到最近三期之前都未曾有班次達到滿員規模。

第286期學員中，亞裔占36%、拉丁裔31%、白人20%、非裔7%、其他族裔6%。性別方面，男性學員75%，女性25%。

55名學員中，有9人通曉華語相關方言，包括粵語6人、國語2人、台山話1人，這將大大提升警局對華裔社區的支持與服務能力。另外，還包括西班牙語16人、越南語4人、葡萄牙語2人、印地語2人、旁遮普語2人、義大利語與德語各1人。

史考特勉勵新學員，稱他們是警局的未來。他提醒，選擇警察職業不同於選擇正常的朝九晚五工作，無論是執勤還是非執勤狀態，都需要做出正確的選擇，因為這代表著警局的聲譽和信任。他強調，一名合格的警員要尊重、並以有尊嚴的方式對待他人，即便是戴上手銬押往監獄的嫌犯，也應如此。

市長羅偉強調，公共安全是他執政首要的事務。他將繼續確保支持警局招募到足夠的警員，加強培訓，確保市民的安全。

根據警局聲明，5位資深警員將組成第287期平調班（Lateral Class），成員來自其他執法單位，背景多元，涵蓋危機談判、心理與行為科學、戰地訓練、公共政策執行、消防與緊急醫療等領域。其中一人為前舊金山警員，此次回歸再度效力。

舊金山 亞裔 羅偉

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