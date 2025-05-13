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北加福智辦親子遊園會 感恩祈福浴佛

記者孫愛薇╱聖荷西報導
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超過2500位民眾前來參與活動，在福智中心共度歡樂與感恩的母親節周末。（記者孫愛薇╱攝影）
超過2500位民眾前來參與活動，在福智中心共度歡樂與感恩的母親節周末。（記者孫愛薇╱攝影）

為歡慶母親節增進親子互動，北加福智基金會於11日在聖荷西福智中心舉辦「北加福智2025母親節親子園遊會」，結合美食、表演、趣味遊戲與親子手作活動，並設有祈福站與浴佛站，吸引眾多灣區家庭熱情參與。超過2500位民眾前來參與，在福智中心共度歡樂與感恩的母親節周末。

北加福智基金會執行長王允右表示，母親節園遊會活動精彩豐富，邀請民眾盡情參加所有的攤位與活動。五月是釋迦摩尼佛的誕生紀念，在總部內一間教室安排浴佛，邀請民眾浴佛禮佛，對心靈是有很好的撫慰，並祝天下母親都能身體健康幸福美滿。

活動現場熱鬧非凡，設有各地風味的健康蔬食美食攤位，如紅油抄手、車輪餅、茶葉蛋、煎餅果子、蘿蔔糕、刨冰與酸梅湯等，以推廣健康蔬食為主的「歡喜心集」也在店內讓民眾分享美味素食餐點。

園遊會精心設置親子互動區，包括畫書籤、趣味黏土、智慧闖關、尋寶挑戰、射箭體驗、造型氣球等遊戲活動，讓參與活動的孩童樂在其中。另設有感恩舒壓站、中醫諮詢與浴佛體驗，讓民眾在歡樂之餘，也能靜心感恩、祈福健康平安。另外還有文化工藝體驗區，插花、糖畫藝術、傳統絨花工藝、漢服手工、帆布包彩繪等DIY手作，還有小苗義賣攤位，將歡樂與慈善完美結合。

在祈福攤位前，許多家庭共同書寫對母親的祝福，傳達滿滿的感激與愛意。拍照打卡牆前更是不少家庭合影留念的熱點，留下珍貴的全家福回憶。

活動舞台同時帶來精彩表演，眾多華裔社團與組織紛紛展現優秀演出，包括晶晶兒童合唱團、國銘功夫學院、楓葉舞蹈工作室、培心學院、史芝萍舞蹈學院、飛騰雙語學校功夫表演隊、Youtopia Dance Academy，以及由北加福智青年組成的 TT&F 樂團與福智舞蹈社，輪番登台。

北加福智基金會執行長王允右邀請民眾浴佛禮佛，對心靈有很好的撫慰。（記者孫愛薇╱攝...
北加福智基金會執行長王允右邀請民眾浴佛禮佛，對心靈有很好的撫慰。（記者孫愛薇╱攝影）
親子互動區有各種遊戲活動，讓參與活動的孩童樂在其中。（記者孫愛薇╱攝影）
親子互動區有各種遊戲活動，讓參與活動的孩童樂在其中。（記者孫愛薇╱攝影）
親子互動區有各種遊戲活動，讓參與活動的孩童樂在其中。（記者孫愛薇╱攝影）
親子互動區有各種遊戲活動，讓參與活動的孩童樂在其中。（記者孫愛薇╱攝影）
活動現場熱鬧非凡，設有各地風味的健康蔬食美食攤位。（記者孫愛薇╱攝影）
活動現場熱鬧非凡，設有各地風味的健康蔬食美食攤位。（記者孫愛薇╱攝影）

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