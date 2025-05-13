我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日老婦遭當街刺死 15歲嫌犯供稱：想殺人 誰都可以

民主認知研究 全球受訪者對美國觀感低於中國

聖荷西市最大酒店被貸款商沒收法拍 決標價不到評估值4成

聖荷西訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
位於市中心的Signia希爾頓是聖荷西最大酒店。(Google Maps)
位於市中心的Signia希爾頓是聖荷西最大酒店。(Google Maps)

聖荷西一家標誌性酒店被貸款機構沒收法拍，而酒店決標價還不到其評估價值的四成（約37%）。這是一個令人沮喪的信號，表明住宿問題仍然困擾著這個城市脆弱的市中心。

聖荷西信使報報導，聖荷西市中心的Signia希爾頓(Signia by Hilton)酒店是這座城市最大的酒店，已通過法拍程序並將酒店房產出售給貸款商。

BrightSpire Capital投資公司透過其附屬公司獲得了該酒店的所有權。該酒店擁有541間客房，其價值為8000萬美元。

根據專門為酒店業提供諮詢和評估服務的 HVS Consulting & Valuation 公司的評估，2024年11月披露的評估結果，Signia希爾頓酒店大樓價值2.174億美元，或每間客房40萬2000美元。

這意味著，BrightSpire Capital 對酒店大樓的估值為8000萬美元，比評估價值低63%，比 BrightSpire 的附屬公司向飯店提供的1.34億美元貸款低 41%。

聖荷西最大的酒店被法拍，為該市中心的經濟帶來了不確定性。這次停業事件嚴重打擊了灣區乃至全球的酒店市場。越來越多的灣區酒店遭遇法拍、房產價值暴跌、貸款違約甚至突然關閉。這些問題在舊金山和包括屋崙的東灣城市尤其嚴重。

Signia希爾頓酒店被法拍，似乎也結束了酒店前業主集團為防止酒店落入債權人手中而展開的長期鬥爭。該集團由灣區企業高管希爾博德（Sam Hirbod） 領導。

「我在那裡失去了30年的人生資產。」希爾博德在接受採訪時表示。他發起的法律程序包括在兩家破產法庭和聖克拉拉縣高等法院的訴訟。

上周晚些時候，法官迪恩 (Shella Deen) 判決領導希爾博德的團體敗訴，該團體起訴BrightSpire以阻止其法拍，直至找到融資。酒店老闆還提交了兩項聯邦破產程序，以重組酒店的財務狀況。

希爾博德已經獲得了兩家貸款機構的承諾。但由於他為保住該產業而展開的激烈的法律和財務鬥爭，這些交易最終未能及時完成。

法拍並將財產轉讓給債權人的交易於12日完成。目前尚不清楚 BrightSpire Capital 是否打算長期持有該酒店，還是尋求迅速出售。

希爾博德表示，他用自己的資金和股權對酒店進行了廣泛的升級和翻新，以幫助酒店從新冠病毒造成的經濟衰退中恢復過來。「我為這家酒店投入的1.8億美元，是我30年來辛勤工作賺來的，現在全部打水漂了。」

貸款 聖荷西 灣區

上一則

慶60周年 Grateful Dead今夏重返金門公園開唱

下一則

最新報告：2008年以來 屋崙警員加班費支出2.36億元

延伸閱讀

加州設立「母乳捐贈月」 號召更多母親參與捐乳行動

加州設立「母乳捐贈月」 號召更多母親參與捐乳行動
黃仁勳將參加台北國際電腦展卻未現身 妻子兒女先抵台

黃仁勳將參加台北國際電腦展卻未現身 妻子兒女先抵台
矽谷開放藝術工作室 3周展現在地創意

矽谷開放藝術工作室 3周展現在地創意
全市多處塗鴉「GIZMO」 聖荷西警逮17歲嫌犯

全市多處塗鴉「GIZMO」 聖荷西警逮17歲嫌犯
聖荷西考慮設警察小組 逮捕拒庇護遊民

聖荷西考慮設警察小組 逮捕拒庇護遊民

熱門新聞

好市多販售的鋼架車棚。（好市多官網）

好市多鋼架車棚不到400元 為愛車遮風避雨

2025-05-03 18:12
聖荷西13歲越裔少年阮桑尼獲得超過100所大學錄取，可能創下世界紀錄。（電視新聞截圖）

世界紀錄？聖荷西13歲少年獲百所大學錄取 還拿300萬獎學金

2025-05-06 16:49
全美民調：對華裔刻板印象依然存在。（記者李怡／攝影）

全美民調：逾1/4美國人認華裔對社會構成「威脅」

2025-05-12 02:19
來自加拿大的大統華超市將進駐舊金山大型商場。（電視新聞截圖）

亞洲超市逆勢進駐灣區 購物中心空置8年後掀爆買熱潮

2025-05-07 18:33
洛杉磯加大電腦科學系錄取率較低，但畢業生年薪卻不如柏克萊加大。圖為柏克萊加大。(美聯社)

電腦科學系畢業生年薪 柏克萊加大比洛杉磯加大高3.3萬

2025-05-06 02:19
Siri偷錄私密對話案　蘋果擬賠9500萬美元　用戶可申請最高百元補償。(Zhang Kaiyv/ Unsplsh)

Siri偷錄私密對話案 蘋果擬賠9500萬美元　

2025-05-05 15:52

超人氣

更多 >
美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%

美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%
孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲

孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲
比照最便宜國家 川普簽令藥價降59%…白卡紅藍卡呢？

比照最便宜國家 川普簽令藥價降59%…白卡紅藍卡呢？
房地產、黃金是最佳長期投資？理財顧問：被誤導了

房地產、黃金是最佳長期投資？理財顧問：被誤導了
小費怎麼給不失禮？你可能不知道的潛規則

小費怎麼給不失禮？你可能不知道的潛規則