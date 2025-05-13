聖荷西市最大酒店被貸款商沒收法拍 決標價不到評估值4成

位於市中心的Signia希爾頓是聖荷西最大酒店。(Google Maps)

聖荷西 一家標誌性酒店被貸款 機構沒收法拍，而酒店決標價還不到其評估價值的四成（約37%）。這是一個令人沮喪的信號，表明住宿問題仍然困擾著這個城市脆弱的市中心。

聖荷西信使報報導，聖荷西市中心的Signia希爾頓(Signia by Hilton)酒店是這座城市最大的酒店，已通過法拍程序並將酒店房產出售給貸款商。

BrightSpire Capital投資公司透過其附屬公司獲得了該酒店的所有權。該酒店擁有541間客房，其價值為8000萬美元。

根據專門為酒店業提供諮詢和評估服務的 HVS Consulting & Valuation 公司的評估，2024年11月披露的評估結果，Signia希爾頓酒店大樓價值2.174億美元，或每間客房40萬2000美元。

這意味著，BrightSpire Capital 對酒店大樓的估值為8000萬美元，比評估價值低63%，比 BrightSpire 的附屬公司向飯店提供的1.34億美元貸款低 41%。

聖荷西最大的酒店被法拍，為該市中心的經濟帶來了不確定性。這次停業事件嚴重打擊了灣區 乃至全球的酒店市場。越來越多的灣區酒店遭遇法拍、房產價值暴跌、貸款違約甚至突然關閉。這些問題在舊金山和包括屋崙的東灣城市尤其嚴重。

Signia希爾頓酒店被法拍，似乎也結束了酒店前業主集團為防止酒店落入債權人手中而展開的長期鬥爭。該集團由灣區企業高管希爾博德（Sam Hirbod） 領導。

「我在那裡失去了30年的人生資產。」希爾博德在接受採訪時表示。他發起的法律程序包括在兩家破產法庭和聖克拉拉縣高等法院的訴訟。

上周晚些時候，法官迪恩 (Shella Deen) 判決領導希爾博德的團體敗訴，該團體起訴BrightSpire以阻止其法拍，直至找到融資。酒店老闆還提交了兩項聯邦破產程序，以重組酒店的財務狀況。

希爾博德已經獲得了兩家貸款機構的承諾。但由於他為保住該產業而展開的激烈的法律和財務鬥爭，這些交易最終未能及時完成。

法拍並將財產轉讓給債權人的交易於12日完成。目前尚不清楚 BrightSpire Capital 是否打算長期持有該酒店，還是尋求迅速出售。

希爾博德表示，他用自己的資金和股權對酒店進行了廣泛的升級和翻新，以幫助酒店從新冠病毒造成的經濟衰退中恢復過來。「我為這家酒店投入的1.8億美元，是我30年來辛勤工作賺來的，現在全部打水漂了。」