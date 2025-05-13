美國台灣傳統周 十鼓擊樂團灣區演出

美國台灣傳統周邀請十鼓擊樂團訪灣區演出，吸引主流民衆及僑胞餘千人參與。（記者孫愛薇╱攝影）

僑委會結合「2025年美國台灣傳統周」向舊金山灣區 主流社區推展台灣文化，邀請在台灣知名十鼓擊樂團到舊金山訪演，11日由北加州 台灣文化體育協會承辦，在紅木城Fox theater 演出。十鼓擊樂團結合台灣鼓樂、傳統樂器與現代搖滾音樂，帶來一場震撼的音樂饗宴，吸引主流民眾及僑胞餘千人參與。

北加州台灣文化體育協會會長林宏達表示，文體會由來自矽谷台裔僑青家庭組成，為非營利組織，向社區分享台灣文化，文體會舉辦多項活動，每年會員出錢出力籌備國際童玩節，希望促進台灣社區與各族裔交流，這是首次承接僑委會台灣文化周訪演，相信能讓更多人感受台灣文化。

來自台南的十鼓擊樂團，成立於2000年春天，「以傳創台灣本土文化、發揚鼓樂藝術薪傳」為樂團的發展目標，獲海內外金曲獎、葛萊美獎、美國獨立獎三項大獎提名，名稱中的「十」字代表著鼓棒交疊，猶如匯集著四面八方而來的力量。

11日的節目以「台灣躍動」為主題，演出靈感來自台灣自然風光與傳統文化，結合傳統樂器與現代搖滾音樂，其中「天煞孤星」一曲結合民俗曲目「點將令」，團員配戴民俗宗教將首面具，將搖滾樂、鼓陣與台灣民俗文化相映結合。

主辦單位邀請台灣華語文學習中心（TCML）學員及參與國際童玩節各族裔等主流民眾前來觀賞。學員表示，台灣文化令人印象深刻，看完表演更加深前往台灣觀光的期待，也感受到台灣文化的魅力。