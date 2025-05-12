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遊民湧入北柏克萊 城市庇護床位告急

記者王子涵╱舊金山報導
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北柏克萊的奧隆尼公園，原是鄰里聚會、寵物嬉戲、與通勤者通行的綠地，如今卻成為該市最新的遊民營地。（取自谷歌街景）
北柏克萊的奧隆尼公園，原是鄰里聚會、寵物嬉戲、與通勤者通行的綠地，如今卻成為該市最新的遊民營地。（取自谷歌街景）

舊金山紀事報報導，位於北柏克萊的奧隆尼公園（Ohlone Park），原是鄰里聚會、寵物嬉戲、與通勤者通行的綠地，如今卻成為該市最新的遊民營地。

過去半年來，至少二十多名遊民在公園內搭帳篷、堆放個人物品，引發社區不滿。居民抱怨垃圾溢出、棄置針頭與人類排泄物遍布，導致公園環境髒亂且危險。居民組成「拯救奧隆尼公園」（Save Ohlone Park）團體，頻繁向柏克萊市長、市議會、警消單位及城市經理發送電子郵件及電話，要求當局處理紮營問題。

市也承諾以違反市內公園不得過夜露營的規定，清理該營地。然而，由於城市庇護床位有限，尚不清楚這些露宿者下一步將遷往何處。

「你不能讓這群人就此消失。」灣區律師兼遊民倡議者韓森（Andrea Henson）說，「如果你只是要求他們離開，他們就會出現在別的社區。」

市議員凱薩瓦尼（Rashi Kesarwani）表示，奧隆尼公園營地人數激增，是因為市府近月來已將重點放在清理其他地點，包括市政廳與柏克萊高中對面的營地。她強調，市府並非忽視奧隆尼的安全問題，而是人力與資源有限，難以同時處理多處大型營地。

市府發言人查科（Matthai Chakko）表示，已注意到鄰里對營地的投訴，正努力在本地法規與聯邦判例限制下，尋找解決方案。

上周四早晨，當地戒癮機構「選擇康復服務」（Options Recovery Services）在公園內設立臨時帳棚，試圖為營地居民提供住屋與社福資源。然而市府透露，目前庇護所已滿，臨時旅館也無空房。

47歲遊民蓋茲（Lushandia Gates）接受社工協助時表示，希望能入住旅館或小型單人公寓，但對於返回庇護所感到抗拒，因過往曾被室友偷竊物品或拒絕打掃共用空間。「這讓我壓力很大，」她說，「我祈禱他們能讓我們暫時留下，直到安排好住處。」

蓋茲說，她和其他許多營地居民都是在市府關閉市政中心公園營地後，才遷至奧隆尼。她試圖避開垃圾與藥物濫用頻繁的區角，並呼籲其他露宿者減少擾民行為，但坦言「不是每個人都聽得懂」。

當地居民亞歷山大（Nicholas Alexander）曾經歷無家可歸，如今經常帶德國牧羊犬在公園內玩耍。他說，親眼目睹過吵架、鬥毆甚至有人赤裸昏倒在草地上，導致許多居民不再前來。「這裡的狀況每天都在惡化，」他說，「我們得畫出界線，這不是公共場所該有的行為。」

據市議員凱薩瓦尼指出，市府上周在營地內統計到38頂帳篷。

市府計畫於22日傍晚5時30分，在北柏克萊耆老中心（North Berkeley Senior Center）召開社區會議，說明市府對奧隆尼營地的回應與行動。

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