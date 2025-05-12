灣區媽媽教室文藝講座 黏土鑰匙圈DIY

陳慧絪在美勞藝術創作上不遺餘力，擁有池坊花藝教授資格。（高玉麗提供）

金山灣區 媽媽教室5月16日上午10時至12時將在金山灣區僑教中心開文藝講座，邀請美勞老師陳慧絪指導「DIY精緻、創意輕黏土鑰匙圈」，不僅是獨一無二的藝術作品，且材料特別輕盈，重量不到一般黏土三分之一，揉捏起來乾淨舒服、不黏手，質地有彈性和具有高度可塑性，快速風乾和霧面質感的特性，環保安全，特別適合拿來做勞作。

陳慧絪在美勞藝術創作上不遺餘力，除了擁有池坊花藝教授、裝置藝術及禮品包裝高級班資格外，近年來更自創「乾燥花畫」和「麻繩藝術」、「輕黏土藝術」創作及教學。她學習東洋、西洋多個流派插花逾30年，並取得日本池坊花藝教授資格及西洋花藝結業認證、禮品包裝高級班結業及教學、僑委會海外華語文教師文化教學培訓班美加菁英班結業，並在傳統相機、數位相機、底片與照片掃描機等3C產品「影像及成像色彩」專研多年，現為北加州 中文學校聯合會新春美勞比賽評審老師及南灣中信福音中心乾燥花畫教師。