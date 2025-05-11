全市多處塗鴉「GIZMO」 聖荷西警逮17歲嫌犯

被塗鴉破壞的車子。（圖由聖荷西警方提供）

聖荷西 警方宣布，一名涉嫌在全市多處進行「GIZMO」塗鴉破壞行為的17歲青少年已於5月3日遭到逮捕，目前被關押在聖塔克拉拉縣少年管教所，面臨「集體破壞公物」的指控。

聖荷西警察局幫派調查小組（Gang Investigations Unit，簡稱GIU）於今年4月7日展開調查，起因為一宗與幫派有關的故意破壞案件。調查期間，警方陸續發現，從4月4日至4月22日之間，市內多處出現相同的「GIZMO」塗鴉標記，此類案件頻繁，引發社區關注。

許多塗鴉案件由居民透過聖荷西市的3-1-1應用程式上報，也在多場社區會議中被提及。警方最終確認，這些塗鴉行為為一名未成年男子所為，並在聖塔克拉拉縣地方檢察官辦公室協助下取得逮捕令。

5月3日，GIU警員在聖荷西市成功鎖定並逮捕該名嫌犯。在對其車輛進行的緩刑搜查中，警方亦發現多項涉嫌幫派活動的標誌及與犯罪行為有關的證據。

「我們的幫派調查部門再次證明，積極主動的警務作為，結合社區的緊密合作，可以有效打擊那些在社區中製造恐懼的人，」聖荷西警察局長保羅·約瑟夫（Paul Joseph）說，「我們要確保居民生活在一個安全、整潔的環境中，而不是充斥幫派暴力陰影的城市。」

聖荷西市長馬特·馬漢（Matt Mahan）指出：「我們的城市變得更乾淨了，而這位誤入歧途的青少年也將有機會重新選擇他的道路。聖荷西警察局已明確表態–如果你玷汙了這座城市，你將被追究責任，也將被要求以美化城市的方式做出補償。」

市經理珍妮佛·馬奎爾（Jennifer Maguire）感謝所有居民透過3-1-1應用程式即時通報案件，並勇於在社區會議中發聲。