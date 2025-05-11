我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華商出貨月餘 Zelle入帳被撤回 損失2.5萬元

美中貿易磋商...分析稱互探底線 短期難有實質協議

舊金山國際旗袍文化月10周年 旗袍走秀重現清宮風華

記者李怡／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
舊金山國際旗袍文化月活動的旗袍展示。（記者李怡／攝影）
舊金山國際旗袍文化月活動的旗袍展示。（記者李怡／攝影）

第十屆舊金山國際旗袍文化月（The 10th San Francisco International Qipao Month）於10日晚間在亞洲藝術博物館隆重舉行，主題為「東方盛典」。活動匯聚政商名流與藝術愛好者，透過旗袍、茶藝、傳統工藝與現代設計的融合，共同見證東方美學的時尚魅力與文化傳承。

主辦人沈籽蘇（右）與華裔女性代表們在亞博館。（記者李怡／攝影）
主辦人沈籽蘇（右）與華裔女性代表們在亞博館。（記者李怡／攝影）

晚會由旗袍走秀揭開序幕，模特們身著華麗旗袍在博物館宏偉的石梯上亮相，彷彿時光倒流，重現清宮盛裝風華。會場設有茶藝區，來賓在古色古香的茶席中品茗賞藝，體驗傳統東方待客之道。

當晚嘉賓雲集，包括前舊金山市長威利·布朗（Willie Brown）、中國駐舊金山總領館總領事夫人、加州參議員威善高（Scott Wiener）、加州副主計長夏善賢（Hasib Emran）、舊金山市估值官郭華健（Joaquin Torres）、市議員陳詩敏（Connie Chan）、陳小炎（Chyanne Chen）、都柏林市市長胡欣（Sherry Hu）、聯合市副市長王耀明（Jeff Wang）及希臘駐舊金山總領事Grigorios Tassiopoulos夫婦、中國低空飛行俱樂部國際部部長李麗君、聯合食品國際公司總經理陳雲、亞裔社區領袖林志斯等人。

出席活動的華裔傑出女性。（記者李怡／攝影）
出席活動的華裔傑出女性。（記者李怡／攝影）

活動由舊金山國際旗袍文化月組委會主辦，主辦人沈籽蘇（Sunny Shen）說：「旗袍不僅是服裝，更是一種文化符號，象徵著東方女性的柔美與堅韌。我們希望透過這個活動，連結全球華人與主流社會，共同弘揚中華文化。」

活動中的茶藝文化展示。（記者李怡／攝影）
活動中的茶藝文化展示。（記者李怡／攝影）

此次文化月除晚會外，還展出多位設計師與藝術家的旗袍與工藝創作，並舉辦多場座談與展演，讓更多族裔社區深入了解旗袍背後的歷史與美學價值。

華裔社區代表出席活動。（記者李怡／攝影）
華裔社區代表出席活動。（記者李怡／攝影）

舊金山國際旗袍文化月自創辦以來，致力於推動多元文化交流與女性藝術表達，今年更藉十周年之際，向世界展現華人女性的文化自信與時代風采。

舊金山 加州 華人

上一則

金山警長史考特 將返洛杉磯領導新警隊

下一則

台灣文化節同慶台裔美國人傳統周 聯合廣場數千人同歡

延伸閱讀

高利率壓不住舊金山這3區房價 買家搶進有原因

高利率壓不住舊金山這3區房價 買家搶進有原因
美國台灣傳統周 十鼓擊樂團表演「台灣躍動」

美國台灣傳統周 十鼓擊樂團表演「台灣躍動」
舊金山市長羅偉指示打擊街頭毒品 反惹民怨？

舊金山市長羅偉指示打擊街頭毒品 反惹民怨？
一分鐘看加州／加州第483市 山屋市始於淘金熱

一分鐘看加州／加州第483市 山屋市始於淘金熱
加州成為第4大經濟體 但問題多

加州成為第4大經濟體 但問題多

熱門新聞

好市多販售的鋼架車棚。（好市多官網）

好市多鋼架車棚不到400元 為愛車遮風避雨

2025-05-03 18:12
聖荷西13歲越裔少年阮桑尼獲得超過100所大學錄取，可能創下世界紀錄。（電視新聞截圖）

世界紀錄？聖荷西13歲少年獲百所大學錄取 還拿300萬獎學金

2025-05-06 16:49
來自加拿大的大統華超市將進駐舊金山大型商場。（電視新聞截圖）

亞洲超市逆勢進駐灣區 購物中心空置8年後掀爆買熱潮

2025-05-07 18:33
洛杉磯加大電腦科學系錄取率較低，但畢業生年薪卻不如柏克萊加大。圖為柏克萊加大。(美聯社)

電腦科學系畢業生年薪 柏克萊加大比洛杉磯加大高3.3萬

2025-05-06 02:19
舊金山日落區一名60多歲的華裔婦人日前無端在住家外遭不明人士持木棒襲擊。（監視錄影截圖）

華婦舊金山日落區住家外無端遭不明人士攻擊 身心受創

2025-05-03 21:17
Siri偷錄私密對話案　蘋果擬賠9500萬美元　用戶可申請最高百元補償。(Zhang Kaiyv/ Unsplsh)

Siri偷錄私密對話案 蘋果擬賠9500萬美元　

2025-05-05 15:52

超人氣

更多 >
人緣好不是沒道理…最受歡迎的7種MBTI×星座組合

人緣好不是沒道理…最受歡迎的7種MBTI×星座組合
跳水／全紅嬋要振作了？3度丟金後被發現「刪除大量抖音影片」

跳水／全紅嬋要振作了？3度丟金後被發現「刪除大量抖音影片」
微波整顆馬鈴薯 切記「一動作」以免發生爆炸

微波整顆馬鈴薯 切記「一動作」以免發生爆炸
美中貿易談判暫時結束 明天繼續磋商

美中貿易談判暫時結束 明天繼續磋商
美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼

美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼