舊金山國際旗袍文化月10周年 旗袍走秀重現清宮風華

舊金山國際旗袍文化月活動的旗袍展示。（記者李怡／攝影）

第十屆舊金山 國際旗袍文化月（The 10th San Francisco International Qipao Month）於10日晚間在亞洲藝術博物館隆重舉行，主題為「東方盛典」。活動匯聚政商名流與藝術愛好者，透過旗袍、茶藝、傳統工藝與現代設計的融合，共同見證東方美學的時尚魅力與文化傳承。

主辦人沈籽蘇（右）與華裔女性代表們在亞博館。（記者李怡／攝影）

晚會由旗袍走秀揭開序幕，模特們身著華麗旗袍在博物館宏偉的石梯上亮相，彷彿時光倒流，重現清宮盛裝風華。會場設有茶藝區，來賓在古色古香的茶席中品茗賞藝，體驗傳統東方待客之道。

當晚嘉賓雲集，包括前舊金山市長威利·布朗（Willie Brown）、中國駐舊金山總領館總領事夫人、加州 參議員威善高（Scott Wiener）、加州副主計長夏善賢（Hasib Emran）、舊金山市估值官郭華健（Joaquin Torres）、市議員陳詩敏（Connie Chan）、陳小炎（Chyanne Chen）、都柏林市市長胡欣（Sherry Hu）、聯合市副市長王耀明（Jeff Wang）及希臘駐舊金山總領事Grigorios Tassiopoulos夫婦、中國低空飛行俱樂部國際部部長李麗君、聯合食品國際公司總經理陳雲、亞裔社區領袖林志斯等人。

出席活動的華裔傑出女性。（記者李怡／攝影）

活動由舊金山國際旗袍文化月組委會主辦，主辦人沈籽蘇（Sunny Shen）說：「旗袍不僅是服裝，更是一種文化符號，象徵著東方女性的柔美與堅韌。我們希望透過這個活動，連結全球華人 與主流社會，共同弘揚中華文化。」

活動中的茶藝文化展示。（記者李怡／攝影）

此次文化月除晚會外，還展出多位設計師與藝術家的旗袍與工藝創作，並舉辦多場座談與展演，讓更多族裔社區深入了解旗袍背後的歷史與美學價值。

華裔社區代表出席活動。（記者李怡／攝影）

舊金山國際旗袍文化月自創辦以來，致力於推動多元文化交流與女性藝術表達，今年更藉十周年之際，向世界展現華人女性的文化自信與時代風采。