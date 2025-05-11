台灣文化節同慶台裔美國人傳統周 聯合廣場數千人同歡

第32屆台灣文化節在聯合廣場盛大舉行，吸引數千名民眾與遊客參與。（記者夏彥／攝影）

一年一度的「舊金山 台灣文化節」（Taiwanese American Cultural Festival）於10日在聯合廣場盛大舉行，吸引數千名民眾與遊客參與，場面熱鬧非凡。今年邁入第32屆的文化節由台美專業協會舊金山分會（TAP-SF）主辦，是美西地區規模最大的台灣文化慶典。

第32屆台灣文化節盛大登場，台美僑團共襄盛舉。（記者夏彥／攝影）

本屆活動恰逢亞太傳統文化月（AAPI Heritage Month），也同步慶祝台灣裔美國人傳統周（Taiwanese American Heritage Week）。活動以舞台表演、文化展示、美食市集等形式，展現台灣文化的多元面貌與世代傳承。

活動從上午11時半由梁氏白鶴武術開場，緊接著由來自台灣的「十鼓擊樂團」震撼登場，分上下半場演出，鼓聲響徹聯合廣場，博得滿堂彩。其他表演團體包括台灣學校兒童台語合唱團、慈濟人文表演、FASCA青少年文化大使、EBTA兒童合唱團、Bay Area Independent Chinese Dancers、Jolly Dancer等，從傳統民俗到當代音樂，呈現出豐富多樣的台灣文化風貌。流行歌手Yuka Yu與Niko Rain也為觀眾帶來動感十足的音樂演出，為活動注入年輕能量。

第32屆台灣文化節盛大登場，現場展示各類台灣食品與文創商品。（記者夏彥／攝影）

第32屆台灣文化節在聯合廣場盛大舉行，吸引數千名民眾與遊客參與。（記者夏彥／攝影）

「十鼓擊樂團」10日在聯合廣場演出後，5月11日下午3時於Fox Theater (Redwood City)另有一場收費演出，票價35至90美元，購票網址：https://www.zeffy.com/ticketing/taiwan-pulse-by-ten-drum-art-percussion-group。北加州 台灣文化體育協會會長林宏達表示，5月11日是母親節 ，他邀請大家下午3時扶老攜幼來看十鼓擊樂團，70分鐘完整表演一定會讓大家印象深刻。

除了表演，現場設有超過20個攤位，展示台灣食品與文創商品。Mama Liang′s、Mr. Green Bubble、Little Moon Bakehouse、Fukuman Noodles、八寶茶（Eight Treasures）、Formosa Chocolates、MITK Kitchen等深受歡迎的品牌紛紛設攤，讓民眾一邊品嚐珍珠奶茶、滷味與甜點，一邊感受濃濃台味。

出席文化月活動的僑團代表。（舊金山夏彥／攝影）

第32屆台灣文化節盛大登場，現場展示各類台灣食品與文創商品。（記者夏彥／攝影）

主辦單位表示，這項文化節已成為灣區台美人年度重要的社區聚會，也是向大眾分享台灣故事、延續族群認同的機會。文化節總監Alan Ma補充：「我們感謝來自第一至第五代台美人的熱情投入，是他們讓這個活動每年都能持續茁壯。」

當天陽光普照，舞台前座無虛席，許多長者、家庭與年輕觀眾齊聚一堂，為表演者熱情鼓掌。觀眾席間也不乏來自不同族裔的遊客與當地民眾，共同體驗台灣文化的獨特魅力。