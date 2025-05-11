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男子金山海灘救狗身亡 愛犬卻自游上岸

編譯組／綜合報導
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男子在舊金山海洋海灘試圖從衝浪中救狗時不幸身亡。（電視新聞截圖）
男子在舊金山海洋海灘試圖從衝浪中救狗時不幸身亡。（電視新聞截圖）

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，據舊金山消防局（San Francisco Fire Department）稱，一名男子周四（8日）在進入海洋海灘（Ocean Beach）的衝浪區試圖營救自己的愛犬時不幸身亡。

事件發生在Lawton街附近，在接到911報警電話後，緊急救援人員被派往該處進行水上救援。

目擊者稱，該男子衣著整齊，進入衝浪線救他的狗，但由於不明原因，他倒在了水中。

附近的兩名婦女進入衝浪區，將該男子帶回岸邊。她們撥打了911，並採取了救生措施，直到急救人員趕到。

海洋救援（Ocean Rescue）人員在接到調度電話後兩分鐘內趕到現場，並立即開始心肺復甦（CPR）。

舊金山消防局的救護人員很快趕到現場，開始進行高級生命支持，然後將這名男子送往當地醫院，情況危急。儘管他們竭盡全力，該男子還是因傷勢過重不治身亡。

狗設法自行離開了水面，沒有受傷。

消防部門在社交媒體上發表聲明說：「該事故是一個不幸的提醒：切勿下水救人或寵物，而是要撥打 911。」

該男子的身分尚未公布。

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