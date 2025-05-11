金山警長史考特 將返洛杉磯領導新警隊

甫提出辭呈的舊金山警長史考特，預計6月下旬將前往洛杉磯領導大都會交通局新成立的公共安全部門。（美聯社）

舊金山 警察局長史考特（Bill Scott）即將「跳槽」前往洛杉磯 領導洛杉磯縣大都會 交通局（Los Angeles County Metropolitan Transportation Agency）新成立的公共安全部門。據了解，該部門已進行組建中，將擁有近2億美元預算；史考特表示，他計畫招聘近700名警員。

新聞網站「舊金山標準」（San Francisco Standard）報導，負責管理公共交通的洛杉磯縣大都會交通局去年獲准成立自己的警察部門，已開始進行可能為期多年的組建工作，未來將終止與洛杉磯市警局、洛杉磯縣警局和長灘警局的合作。

史考特7日在舊金山宣布將辭職後，同一天即出現在洛杉磯他的新職發布記者會上。洛杉磯縣議員、也是洛杉磯縣大都會交通局委員會主席哈恩（Janice Hahn）說：「我們非常歡迎史考特警長重返洛杉磯。」史考特在成為舊金山警長之前，在洛杉磯警局工作了27年，他將於6月23日就任新職。

史考特在洛杉磯記者會上，描述自己的新職是一個「千載難逢的機會」。

史考特說：「這份工作不僅僅是設計制服或制定政策這麼簡單，它是為了創造有意義的東西，為了建立一個能反映出洛杉磯價值觀的部門。當我了解到大都會交通局的願景是建立一種基於問責制、以人為本的多層次安全模式時，我感覺到這個願景有強烈企圖心又勢在必行，讓我想成為其中一部分。」

根據洛杉磯時報的報導，2023年進行的一項研究估計，這個名為「交通社區公共安全部」（Transit Community Public Safety Department）的單位將擁有近2億美元預算、386名警員、34名交通官員和673名社區大使。

史考特在記者會上表示，他計畫招聘近700名警員，但為了使這個部門能真正發揮作用，諸如社區大使等重要組成部分必須協同合作。

「舊金山標準」稱，這個公共安全部門將分三個階段在五年內組成。在這段時間，與大都會交通局簽約的機構仍會繼續存在。部門組建完成後，史考特將負起加強整個交通系統安全的責任。

當被問到能將哪些舊金山經驗應用到洛杉磯，史考特表示，確保大型交通系統安全永遠存在困難，但最大的挑戰在於必須知道何時使用警力、何時使用社區大使或其他社區宣導工作。

儘管洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）不認為新公共安全部門能在2028年洛杉磯奧運會舉行前全面運作，但交通局希望這個部門能成為成功舉辦奧運會的關鍵。