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加州融雪將達高峰 內華達山脈河水湍急

編譯組／綜合報導
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氣候炎熱，加州融雪即將達到高峰。加州水資源部門水文組經理瑞查多表示，不僅是高於平均的氣溫導致冰雪融化，強烈陽光直射也促使融雪。(圖取自加州水資源部門臉書)
氣候炎熱，加州融雪即將達到高峰。加州水資源部門水文組經理瑞查多表示，不僅是高於平均的氣溫導致冰雪融化，強烈陽光直射也促使融雪。(圖取自加州水資源部門臉書)

加州本周天氣炎熱，預期將加速融雪。預計未來幾天，主要位在塞拉內華達山脈(Sierra Nevada)中部與南部、多條經由融雪增加水量的河流，其河水量將達到春季峰值。

舊金山紀事報」報導，加州水資源部門水文組經理瑞查多(David Rizzardo)表示，不僅是高於平均的氣溫導致冰雪融化，強烈陽光直射也促使融雪。太陽輻射是融雪的主要驅動因素，根據水文模型，可見到積雪已到了即將融化程度，由於雪的隔熱性佳，需數周時間才能升溫到足以產生徑流(runoff)的程度。

春末時，白天與夜晚溫度通常會升至冰點以上，加速冰雪融化、直至5月中旬。加州內華達河水文學家惠提(Brett Whitin)表示，積雪提前融化，顯示6月與7月河流流量可能低於平均值。初夏通常被雪覆蓋的山脈，可能比正常情況更早完成融雪而乾涸，有可能導致野火更快蔓延。

優勝美地自然保護協會資深科學家葛瑞林(Cory Goehring)指出，本周稍晚，優勝美地山谷氣溫將可達華氏80度，高海拔地區溫度可能終日都高於冰點，導致更多水流從優勝美地瀑布流下。

積雪對水資源相當重要，因為一般情況是持續凍結，直到春末與夏季。

然而，由於加州冬季氣候變化無常，內華達山脈降雪量每年都有變化。隨著氣候暖化，春夏兩季氣溫上升，內華達山脈積雪融化更早。葛瑞林發現，多年以來，優勝美地瀑布的乾涸情況，每年都在加快當中。20年前，優勝美地瀑布通常在8月底或9月初乾涸，但現在平均已提前近一個月。

當局在今年4月初進行一次關鍵測量，全加州積雪「不尋常平均」(unusually average)。河水湍急寒冷，對在河流當中划艇、釣魚與游泳的休閒人士來說，相當危險。不過，5月中旬開始積雪融化速度加快，接近正常值的積雪量，將有助於防止河流達到洪水水位。

加州 優勝美地 舊金山

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