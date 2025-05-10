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舊金山市長羅偉指示打擊街頭毒品 反惹民怨？

編譯林思牧／綜合報導
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紅點處是Julian Avenue的中點，這條街上的居民正成為毒品交易亂象的新受害者。(谷歌地圖)
紅點處是Julian Avenue的中點，這條街上的居民正成為毒品交易亂象的新受害者。(谷歌地圖)

舊金山市政府打擊街頭毒品交易的行動，只是把交易從一個地方趕到另一個地方而已，許多居民對市府的措施感到挫折重重，不知何日街頭才能變得清淨。

舊金山紀事報報導，在市長羅偉的指示下，警方試圖搗毀金山最熱門的毒品市場。但這種執法反將毒品活動分散到不同的地區去，讓受害居民感到沮喪，並迫使外展工作人員必須調整他們的做法。

居民在8日舉辦的集會，是在米慎區的Julian Avenue，這裡最近成為毒品活動熱絡的地點，居民呼籲羅偉和其他民選官員解決他們街區的令人不安的情況。盡管警方已經加強了巡邏並在第16街Mission BART廣場派駐靈活行動指揮小組，但居民們表示進展不夠快。

「他們所做的一切似乎都只是暫時的，」在Julian Avenue的一套公寓裡住了25年的科特茲(Amilcar Cortez)說。 「他們是有動作，但卻沒有效果。」居民們講述了他們親眼目睹汽車和帳篷被火焰吞噬、定期清理人行道上的糞便以及帶著孩子走到外面經過一群吸毒者身邊的故事。

居民表示該街區有兩棟建築，一棟是無家可歸者的住房，另一棟是白天為無家可歸者提供安全睡眠空間的教堂，它們已成毒品活動的新聚集地。威肯斯(Andrew Wickens)是兩個孩子的父親，他最近在X上發布了自己家外面的景象，他將自己的街區比作「廢棄的精神病院」，那裡的病人無人照顧，而住在那裡的居民每天被迫目睹這種醜態。

市長表示，他剛宣布的3750萬私人捐款，可讓那些與毒癮作鬥爭的人們有床可睡，讓Julian Avenue等道路旁的家庭可有安全、乾淨的街道時，他才會認為這項計畫是成功的。

舊金山 羅偉

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