盜賣觸媒轉換器獲利3800萬元 北加州亞裔男判囚12年

加州男子領導價值3800萬美元的觸媒轉換器盜竊團伙，靠偷盜零部件過著奢侈的生活。（取自Pexels）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，北加州 一名亞裔男子斥資數百萬美元購買豪宅、特斯拉 （Tesla）汽車和私人水上摩托，周二（6日）被判處12年聯邦監禁，罪名是經營一個全國性的觸媒轉換器（catalytic converter）盜竊團伙，檢察長稱該團伙獲利3800萬美元。

根據法庭文件，33歲的被告Tou Sue Vang利用非法銷售數千個觸媒轉換器的收入，為奢侈的生活方式提供資金支持，包括用120萬美元現金在Rio Linda購買了一處占地5畝的多戶住宅，在沙加緬度（Sacramento）購買了另一處房產，並購買了十幾輛汽車，其中包括兩輛特斯拉汽車和兩輛Sea-Doo水上摩托。

聯邦當局稱，Vang是一個團伙的頭目，該團伙將偷來的觸媒轉換器從加州販賣到新澤西州 ，在那裡的一家金屬精煉廠提取並出售這些貴重金屬。

聯邦檢察官貝克維斯（Michele Beckwith）說：「這名被告領導的犯罪網絡傷害了成千上萬的無辜車主。」

Vang、他的兄弟Andrew Vang和他們的母親Monica Moua承認從當地竊賊（在法庭文件中被稱為切割者「cutters」）手中購買了被盜零件，並將其運往DG汽車公司，這是一家由Navin和Tinu Khanna兄弟經營的新澤西公司，他們也在此案中受到指控。

有些貨物重達1000多磅，其中包含高價值的轉換器，如Toyota Prius的轉換器。

當局稱，這一家人在沒有有效營業執照的情況下，利用偽造的運輸清單和銀行取款來洗白利潤，在家中和儲藏室進行經營。

此案是聯邦針對有組織的觸媒轉換器盜竊活動所採取的更廣泛行動的一部分。

聯邦調查局（FBI）特工主管帕特爾（Sid Patel）說：「這次抓捕行動在全國尚屬首次，該團伙估計造成了3800萬美元的損失。」