舊金山交響樂團陷勞資糾紛 樂手抗議

數十名音樂家在戴維斯交響音樂廳（Davies Symphony Hall）外舉行抗議，當晚正上演「魔戒：雙城奇謀」電影配樂現場演出前夕。(取自樂手工會）

北加兩大藝術機構正陷入日益緊張的勞資糾紛，來自舊金山交響樂 團（SF Symphony）與舊金山歌劇團（SF Opera）的工會代表指出，樂團音樂家正為薪資、藝術方向與財務透明度爭取合理條件，而資方則強調當前經濟環境不容過度支出，雙方分歧難解。

交響樂團的勞資協議已於4月26日正式到期，雙方尚未達成新約。儘管根據聯邦勞工法，原有條款在談判期間持續有效，但樂團音樂家已開始透過示威與社群媒體發聲，向領導層施壓。

數十名音樂家8日傍晚在戴維斯交響音樂廳（Davies Symphony Hall）外舉行抗議，當晚正上演「魔戒：雙城奇謀」電影配樂現場演出前夕。

音樂家工會發言人表示：「整個樂團都會參與示威，向觀眾發放傳單、手持標語並直接溝通，讓公眾了解我們的處境。」工會指出，盡管音樂家在疫情期間配合減薪，但迄今薪資仍未恢復至疫情前水準，而管理層薪酬早已回升甚至上調。工會批評，這是不公平的雙重標準。

與此同時，樂團管理層則透過一封由執行長史派維（Matthew Spivey）與董事會主席紀思琳（Priscilla B. Geeslin）聯署的公開信回應，強調目前預估本財政年度將面臨1250萬元的赤字，已無法再負擔工會所提薪資與人事條件。

與此同時，舊金山歌劇院樂團的勞資合約也即將於5月30日到期。雖然雙方談判仍在進行，歌劇院發言人對媒體表示，期盼能與工會達成共識。

與交響樂團相比，歌劇院過去曾在2023年開季時發生音樂家拒絕入樂池演出事件，所幸雙方迅速達成臨時協議，避免演出取消。

目前，舊金山芭蕾舞團的音樂家合約則將延續至今年11月，為三大藝術機構中勞資關係最為穩定者。

舊金山交響樂團與音樂家之間的正式談判預定於11日重啟。雙方皆聲稱願意「善意協商」，但觀察人士指出，若無明確讓步方案與共識路線，這場長達一年以上的勞資對峙恐將進一步升高。