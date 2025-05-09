舊金山現代藝術博物館裁員29人 勞資協商突喊卡

SFOMOMA去年參觀人數約為60萬，與2019年報告的89萬2千相比大幅減少。（取自SFMOMA官網）

舊金山 現代藝術博物館（SFMOMA）工會近日聲稱，原定於本8日舉行的館方管理層與員工面對面會議被臨時取消，引發工會不滿。

SFMOMA工會於7日在Instagram上發布一張空蕩蕩會議室的照片，附文寫道：「這是一張館方對其裁撤工會人員決策所展現的問責程度的視覺呈現。」

館方向舊金山紀事報證實，原定於周四上午9時30分舉行的面對面會議，改以線上方式舉行，並在10時前結束。

這場臨時取消的會議原定討論，館方前一天宣布裁撤29名員工的決策，裁員人數約占總人力的7.5%，其中包含二十多位工會成員。館方表示，另有13個職位因空缺或即將空缺，也將同步取消。

工會表示，受影響的26位工會成員在「毫無預警」的情況下遭到解雇。作為回應，工會號召員工在原定會議時間穿著黑衣表達抗議。

周四下午，多位在場的一線服務員工，包括售票處與禮品店人員確實穿著黑衣，但拒絕接受媒體採訪。

館方表示，已為受影響的工會成員提供「加強版」資遣方案。

館長貝德福（Christopher Bedford）在公開信中表示，此次裁員是「艱難但必要的決定」，指出參觀人次持續下滑與整體財務壓力為主因。