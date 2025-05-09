我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中貿易談判預計10日在瑞士登場 彭博曝美方開出目標

不認奪走金賽綸初夜 金秀賢公司氣炸「追加提告」

舊金山現代藝術博物館裁員29人 勞資協商突喊卡

記者王子涵／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
SFOMOMA去年參觀人數約為60萬，與2019年報告的89萬2千相比大幅減少。（取自SFMOMA官網）
SFOMOMA去年參觀人數約為60萬，與2019年報告的89萬2千相比大幅減少。（取自SFMOMA官網）

舊金山現代藝術博物館（SFMOMA）工會近日聲稱，原定於本8日舉行的館方管理層與員工面對面會議被臨時取消，引發工會不滿。

SFMOMA工會於7日在Instagram上發布一張空蕩蕩會議室的照片，附文寫道：「這是一張館方對其裁撤工會人員決策所展現的問責程度的視覺呈現。」

館方向舊金山紀事報證實，原定於周四上午9時30分舉行的面對面會議，改以線上方式舉行，並在10時前結束。

這場臨時取消的會議原定討論，館方前一天宣布裁撤29名員工的決策，裁員人數約占總人力的7.5%，其中包含二十多位工會成員。館方表示，另有13個職位因空缺或即將空缺，也將同步取消。

工會表示，受影響的26位工會成員在「毫無預警」的情況下遭到解雇。作為回應，工會號召員工在原定會議時間穿著黑衣表達抗議。

周四下午，多位在場的一線服務員工，包括售票處與禮品店人員確實穿著黑衣，但拒絕接受媒體採訪。

館方表示，已為受影響的工會成員提供「加強版」資遣方案。

館長貝德福（Christopher Bedford）在公開信中表示，此次裁員是「艱難但必要的決定」，指出參觀人次持續下滑與整體財務壓力為主因。

舊金山

上一則

灣區媽媽教室文藝講座 美勞老師教大家DIY黏土鑰匙圈

下一則

黃僑偉領銜 台灣布袋戲在灣區搭起文化交流橋梁

延伸閱讀

物流巨頭DHL南加安大略倉儲 將裁員346人夏末關閉

物流巨頭DHL南加安大略倉儲 將裁員346人夏末關閉
聯邦暫緩對無家者援助金設限 金山成功爭取保護令

聯邦暫緩對無家者援助金設限 金山成功爭取保護令
金山第3位華人警長葉培恩 自稱「地道的舊金山人」

金山第3位華人警長葉培恩 自稱「地道的舊金山人」
Uber將在舊金山市場街推計程車服務 稍後還有豪華轎車

Uber將在舊金山市場街推計程車服務 稍後還有豪華轎車
市值曾達7億 Unity炒掉所有員工 執行長也不留

市值曾達7億 Unity炒掉所有員工 執行長也不留

熱門新聞

好市多販售的鋼架車棚。（好市多官網）

好市多鋼架車棚不到400元 為愛車遮風避雨

2025-05-03 18:12
聖荷西13歲越裔少年阮桑尼獲得超過100所大學錄取，可能創下世界紀錄。（電視新聞截圖）

世界紀錄？聖荷西13歲少年獲百所大學錄取 還拿300萬獎學金

2025-05-06 16:49
在灣區聖馬刁、馬連、舊金山和聖塔克拉拉等四縣，單身者年收入不到10萬美元算「低收入者」。（美聯社）

在灣區這四縣 年薪10萬美元算「低收入」

2025-05-02 21:44
來自加拿大的大統華超市將進駐舊金山大型商場。（電視新聞截圖）

亞洲超市逆勢進駐灣區 購物中心空置8年後掀爆買熱潮

2025-05-07 18:33
福特電動車正快速崛起，市占率躍居非特斯拉第一。(美聯社)

特斯拉市占下滑 新電動車款趁勢崛起、價格更親民

2025-05-03 02:20
洛杉磯加大電腦科學系錄取率較低，但畢業生年薪卻不如柏克萊加大。圖為柏克萊加大。(美聯社)

電腦科學系畢業生年薪 柏克萊加大比洛杉磯加大高3.3萬

2025-05-06 02:19

超人氣

更多 >
女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神

女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神
史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」

史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」
趙薇15歲女兒近照曝光 身材高䠷長得像…

趙薇15歲女兒近照曝光 身材高䠷長得像…
情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機

情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機
嬰兒潮退休導致工廠缺人 11年級高中生獲7萬年薪工作

嬰兒潮退休導致工廠缺人 11年級高中生獲7萬年薪工作