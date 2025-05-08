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梅西5月14日有望首戰灣區 引爆球迷熱情 不少熱門座位售罄

記者龔玥╱聖荷西報導
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世界球王梅西有望14日在灣區登場，引發球迷購票熱潮。(美聯社)
世界球王梅西有望14日在灣區登場，引發球迷購票熱潮。(美聯社)

世界球王梅西（Lionel Messi）所在的邁阿密國際隊（Inter Miami CF），將於14日首度在灣區出戰正式比賽，引爆灣區球迷圈熱潮。這場由邁阿密國際隊對陣聖荷西地震隊（San Jose Earthquakes）的美國職業足球大聯盟（MLS）比賽，將於聖荷西的PayPal Park舉行。球迷們直呼：「這或許是肉眼見到球王奔馳綠茵場的夢幻時刻！」

門票目前已開放購買，價格從200多美元到超過1000美元不等，但銷售速度極快，不少熱門座位已經售罄。2023年夏天，梅西加盟美國職業足球大聯盟，成為邁阿密國際隊一員，震撼全球球壇。當時正值他帶領阿根廷奪得2022年卡達世界盃冠軍後的高峰時期，無數歐洲豪門仍極力爭取這位七屆金球獎得主的加盟。最終，梅西選擇踏上新大陸，開啟人生全新篇章。

他來到美國的影響不僅止於場上數據，自梅西加盟以來，MLS全球轉播權利銷量激增，邁阿密國際的社群媒體追蹤數翻倍暴增，主場與客場球票幾乎場場完售，甚至帶動周邊城市經濟。這股被稱為「梅西效應」的旋風，為美國職足注入前所未有的關注與人氣。

除了場內表現，梅西也以極高的職業素養和親民形象獲得美國球迷喜愛。他在多場比賽後主動與年輕球迷合影簽名，展現巨星魅力。他的到來，也吸引了更多拉丁裔與國際移民家庭關注MLS，使這項聯盟更具多元性與國際化。

此次比賽是MLS本季例行賽安排之一。由於MLS採用東西岸分區制度，東區的邁阿密國際原本鮮少與西區球隊交手，更遑論在西岸作客。這也讓本次灣區對戰顯得格外難得。根據聯盟官網公布資訊，這將是梅西生涯首次在灣區踢正式比賽。此前他曾隨阿根廷國家隊在加州進行友誼賽，但正式聯賽作戰尚屬首次。

PayPal Park球場屬於聖荷西地震隊主場，能容納約1萬8000名觀眾。面對這場「星光熠熠」的對決，無論是否支持邁阿密國際或聖荷西地震，對許多灣區球迷而言，最大看點無疑是梅西本人。

「這或許是我們這輩子唯一能在家門口看梅西正式比賽的機會！」一位在灣區工作的球迷激動地說，「我已經買好票，就等5月14日衝進球場了！」

對於未曾親眼見過球王風采的民眾來說，這場比賽也成為「足球朝聖」的機會。不少家長更打算帶孩子一同前往，希望讓下一代在現場見證這位傳奇巨星的風采。

梅西上一次在灣區登場比賽, 是2009年在舊金山蠟燭台球場(Candelstick Park)參加巴塞隆納俱樂部(FC Barcelona)的一場友誼賽。2016年美洲杯百年賽，梅西作為阿根廷國家隊成員，來到南灣李維球場(Levi's Stadium)與智利隊比賽。但是當時梅西沒有上場。

5月14日邁阿密國際隊對陣聖荷西地震隊。（MLS官網）
5月14日邁阿密國際隊對陣聖荷西地震隊。（MLS官網）

梅西 灣區 聖荷西

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