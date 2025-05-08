聖荷西擬回收「迷途」購物車 業者稱最終由消費者埋單

聖荷西市政府擬和廠商業者簽訂合約，系統性回收「迷途」的購物車。示意圖。(美聯社)

在聖荷西 街頭，被棄置的購物車早已成為市容與公共安全的長年隱憂。從社區公園到排水道口，不時可見無人看管的手推車橫亙街頭，不僅影響行人與車輛通行，甚至可能阻塞排水系統，造成洪患風險。近日，聖荷西市政府擬祭出更具約束力的新政策，打算與廠商業者簽訂合約，系統性回收這些「迷途」的購物車。

然而，此舉引來雜貨商與食品業者反對，擔心相關成本將最終由消費者埋單，進一步加重生活負擔。

根據NBC Bay Area報導，市議會於近期審議此案，計畫核心包括：與回收公司簽約，接獲市民通報後迅速移除街頭購物車；建立報案平台，讓市民透過311熱線或App反映地點；要求零售商 負擔回收成本，並制定明確購物車管理策略，防止推車流入公共空間。

此外，市府也希望藉由新政策要求各商家強化既有防盜機制，例如加裝地理圍欄鎖定系統（Geo-fencing），當購物車被推出特定範圍時，輪子將自動鎖死，阻止其流失。

市府強調，此舉是為了「促使企業共同維護城市環境與安全」，並認為「目前許多推車問題源自商家管理鬆散或缺乏規畫，市府有責任介入協調並提供系統性解方」。

不過，對此提案，加州 食品雜貨協會（California Grocers Association）表達質疑。協會發言人羅斯（Nate Rose）指出，多數大型連鎖商店與地方零售商早已投入大量資金管理與回收購物車，包括聘請外包回收服務、加裝推車防盜系統，甚至自行派員清運。他批評市府此舉「形同與業者競爭」，卻要求業者埋單，屬於不公平負擔。

「市府若進入推車回收市場，我們擔心的是成本的重複與浪費，」羅斯說，「而這些增加的成本，最終都會反映在貨架價格上。」

加州生活成本居高不下早已是普遍民怨。任何來自政府的額外政策若未考慮經濟傳導效應，都可能變相成為「變相加稅」。

對於業者反對聲浪，市府表示願意進一步與業界協商細節，但強調整體政策立意為「維護公共空間安全與城市清潔」，並非針對特定商家。

市長馬漢（Matt Mahan）將在會議中說明該政策如何與市府近年來的「乾淨、安全、有尊嚴」城市計畫對接，包括解決流浪人口問題、減少街頭堆積物、提升民眾通報系統效率等。