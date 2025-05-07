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國會議員葉婷芳關注治安問題 派代表訪屋崙華埠傾聽心聲

記者王子涵╱舊金山報導
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巡邏從陳煥瑛紀念公園出發，由屋崙華埠台山社安隊主席馬作林帶隊，屋崙分區警局長托里比奧（中）也參與。（記者王子涵╱攝影）
巡邏從陳煥瑛紀念公園出發，由屋崙華埠台山社安隊主席馬作林帶隊，屋崙分區警局長托里比奧（中）也參與。（記者王子涵╱攝影）

在得知4月中旬發生在屋崙的，遊民挺身助華人超市店員、擊退施暴男子的事跡後，代表該區的加州第12選區國會議員葉婷芳（Lateefah Simon）派出華裔選區主任陳恩田，於6日與當地執法部門代表、屋崙華埠社區促進會、屋崙華埠台山社安隊等，一同走訪社區，傾聽商家與居民的心聲，實地了解社區安全問題。

巡邏從陳煥瑛紀念公園出發，由台山社安隊主席馬作林帶隊。「我們走了兩個小時，拜訪十幾家商鋪，每一家都說曾遭遇犯罪問題。」屋崙華埠社區促進會（OCIC）主席莊錦鎮說，「有的是玻璃被打破，有的是被偷小東西，最新的挑戰是一群青少年的集體偷竊行為。」

莊錦鎮指出，一位商戶反應每周都有一名身材高大的非裔男子，光顧店鋪一到兩次並「光明正大」地行竊。「商戶反應，拿起電話報警就遭男子威脅，警局又人手不足，警員無法及時到達現場」

4月10日，屋崙華埠旺記超市（Won Kee Supermarket）後門卸貨區發生暴力攻擊事件。一名年輕非裔男子拒絕寄存背包，與店員發生衝突，並攻擊華裔店員。監視器畫面顯示，一名白衣男子見狀介入，與施暴者對峙，協助店員抵擋攻擊。

該名見義勇為的男子身分經確認為71歲的無家可歸者Tom Jensen。為表彰Jensen的義行，旺記超市承諾每周提供他兩次免費午餐，華埠社區亦展開募款活動，希望協助這位年長的英雄擺脫街頭生活。

屋崙分區警局長托里比奧（中）對社安隊保護社區的行為表示讚賞，稱這是警民合作保護公...
屋崙分區警局長托里比奧（中）對社安隊保護社區的行為表示讚賞，稱這是警民合作保護公共治安的範例。（記者王子涵╱攝影）

參與6日走訪的屋崙分區警局長托里比奧（Steve Toribio）表示，施暴嫌犯近日已被警方抓捕，得益於屋崙華埠台山社安隊一名志願者的即時發現與報警。

陳恩田傾聽民眾真實反饋並記錄，表示會如實反饋給國會議員，為社區爭取更多聯邦資源。

台山同鄉會自疫情成立以來，每日堅持巡邏維護社區安全。「這些志工百分之百義務奉獻，沒有一分收入，」莊錦鎮說，「他們與警方保持良好合作，其存在讓社區感到安心、安全。」

屋崙最新當選的華裔市議員王夏琳（Charlene Wang）未能出席巡邏活動，但致電表示，將參與下一次巡邏，並支持設立一名專責處理華埠事務的雙語社區專員。

屋崙 華埠 華裔

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