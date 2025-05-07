市府經理唐葳蘋突然遭停職 庫比蒂諾市府未說明原因
舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，庫比蒂諾市對市府經理（city manager）唐葳蘋（Pamela Wu）上周被安排帶薪行政休假的原因仍然守口如瓶。
庫比蒂諾市政府稱，市議會在上周五（2日）的閉門會議上以三比二的投票結果支持唐葳蘋的休假，「確保市政府能夠繼續順利運作，保持組織穩定，同時允許公平的內部審查程序以建設性和專注的方式向前推進」。 市議員摩爾（Kitty Moore）和王瑞光(Ray Wang）以及市長趙良方（Liang Chao）投了贊成票。
在周一（5日）給紀事報的一份聲明中，趙良方沒有說明市議會做出這一決定的原因，稱「受限於人事問題的保密性和正在進行的調查」。
唐葳蘋在2022年8月被任命為市府經理。她說自己沒有參加閉門會議，直到會後才知道議會的決定。
「我感到困惑和震驚，」唐葳蘋說， 「我並沒有得到很多信息。 我不知道如何理解這個決定。」
在此期間，副市府經理卡波爾（Tina Kapoor）將擔任代理市府經理。 庫比蒂諾此前曾有過三任市府經理，自2018年以來也有過三任臨時市府經理。
5月2日的會議是繼4月2日和4月29日關於唐葳蘋的表現的多次閉門會議之後召開的。 所有會議都有類似的不祥話題，4月份的會議主題標註為 「公職人員績效評估，市府經理」（public employee performance evaluation, city manager）。5月2日的特別閉門會議也包括對市府經理的 「公職人員績效評估」，並在主題欄中添加了 「紀律」（discipline）。
趙良方說，她之所以決定將閉門會議的評估列入議程，是因為從今年年初開始，她就觀察到唐葳蘋的 「績效問題」。「我的工作重點仍然是確保我們擁有提供優質服務所需的領導能力，能夠遵循市議會的指示，並在內部和與公眾之間進行有效溝通，」她說。
在來庫市之前，唐葳蘋曾在聖布魯諾市擔任社區和經濟發展主任（Community and Economic Development director）。 此前，唐葳蘋還曾在吉爾洛市和聖塔克拉拉縣擔任高級規畫師（Senior Planner）。
在5月2日的閉門會議上，一些居民寫信支持唐葳蘋。
庫市居民貝福特（Jean Bedford ）在5月1日寫給市政府的信中說：「我對我們非常稱職的市府經理Pamela Wu所受到的待遇感到震驚。 與我交談過的居民都很尊重她的專業精神，和她在過去兩年半中取得的成就。」
Jim Lee在寫給市議會的信中則表示，他認為市府經理在一些關鍵項目上拖了後腿，比如現有市政廳的翻新和建築工程的時間安排。
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