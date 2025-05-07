我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃石公園7死8傷車禍 警方確定是「皮卡越線」肇事

金賽綸家人公布她國二就和金秀賢發生關係 還拍性愛照

市府經理唐葳蘋突然遭停職 庫比蒂諾市府未說明原因

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
庫比蒂諾市府經理唐葳蘋被市議會安排休假，庫市政府沒有說明原因及休假時長。（取自庫市官網）
庫比蒂諾市府經理唐葳蘋被市議會安排休假，庫市政府沒有說明原因及休假時長。（取自庫市官網）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，庫比蒂諾市對市府經理（city manager）唐葳蘋（Pamela Wu）上周被安排帶薪行政休假的原因仍然守口如瓶。

庫比蒂諾市政府稱，市議會在上周五（2日）的閉門會議上以三比二的投票結果支持唐葳蘋的休假，「確保市政府能夠繼續順利運作，保持組織穩定，同時允許公平的內部審查程序以建設性和專注的方式向前推進」。 市議員摩爾（Kitty Moore）和王瑞光(Ray Wang）以及市長趙良方（Liang Chao）投了贊成票。

在周一（5日）給紀事報的一份聲明中，趙良方沒有說明市議會做出這一決定的原因，稱「受限於人事問題的保密性和正在進行的調查」。

唐葳蘋在2022年8月被任命為市府經理。她說自己沒有參加閉門會議，直到會後才知道議會的決定。

「我感到困惑和震驚，」唐葳蘋說， 「我並沒有得到很多信息。 我不知道如何理解這個決定。」

在此期間，副市府經理卡波爾（Tina Kapoor）將擔任代理市府經理。 庫比蒂諾此前曾有過三任市府經理，自2018年以來也有過三任臨時市府經理。

5月2日的會議是繼4月2日和4月29日關於唐葳蘋的表現的多次閉門會議之後召開的。 所有會議都有類似的不祥話題，4月份的會議主題標註為 「公職人員績效評估，市府經理」（public employee performance evaluation, city manager）。5月2日的特別閉門會議也包括對市府經理的 「公職人員績效評估」，並在主題欄中添加了 「紀律」（discipline）。

趙良方說，她之所以決定將閉門會議的評估列入議程，是因為從今年年初開始，她就觀察到唐葳蘋的 「績效問題」。「我的工作重點仍然是確保我們擁有提供優質服務所需的領導能力，能夠遵循市議會的指示，並在內部和與公眾之間進行有效溝通，」她說。

在來庫市之前，唐葳蘋曾在聖布魯諾市擔任社區和經濟發展主任（Community and Economic Development director）。 此前，唐葳蘋還曾在吉爾洛市和聖塔克拉拉縣擔任高級規畫師（Senior Planner）。

在5月2日的閉門會議上，一些居民寫信支持唐葳蘋。

庫市居民貝福特（Jean Bedford ）在5月1日寫給市政府的信中說：「我對我們非常稱職的市府經理Pamela Wu所受到的待遇感到震驚。 與我交談過的居民都很尊重她的專業精神，和她在過去兩年半中取得的成就。」

Jim Lee在寫給市議會的信中則表示，他認為市府經理在一些關鍵項目上拖了後腿，比如現有市政廳的翻新和建築工程的時間安排。

庫比蒂諾市府經理唐葳蘋遭停職，市府未說明原因。(本報檔案照)
庫比蒂諾市府經理唐葳蘋遭停職，市府未說明原因。(本報檔案照)

投票 舊金山

上一則

優雅喊價 像看表演 「拍賣女王」高律琪TikTok暴紅

下一則

亞洲品牌超市進駐灣區 為零售經濟注入新活力

延伸閱讀

苗華停職檢查後 被罷免中國全國人大代表職務

苗華停職檢查後 被罷免中國全國人大代表職務
陸軍基地沒掛正副元首及國防部長玉照 指揮官遭停職

陸軍基地沒掛正副元首及國防部長玉照 指揮官遭停職
陸軍基地沒掛正副元首及國防部長玉照 指揮官遭停職

陸軍基地沒掛正副元首及國防部長玉照 指揮官遭停職
疑洩密媒體引火燒身 Politico：五角大廈3官員遭開除

疑洩密媒體引火燒身 Politico：五角大廈3官員遭開除
川普痛批Fed 說鮑爾動作太慢、不停犯錯 需盡快停職

川普痛批Fed 說鮑爾動作太慢、不停犯錯 需盡快停職

熱門新聞

好市多販售的鋼架車棚。（好市多官網）

好市多鋼架車棚不到400元 為愛車遮風避雨

2025-05-03 18:12
聖荷西13歲越裔少年阮桑尼獲得超過100所大學錄取，可能創下世界紀錄。（電視新聞截圖）

世界紀錄？聖荷西13歲少年獲百所大學錄取 還拿300萬獎學金

2025-05-06 16:49
在灣區聖馬刁、馬連、舊金山和聖塔克拉拉等四縣，單身者年收入不到10萬美元算「低收入者」。（美聯社）

在灣區這四縣 年薪10萬美元算「低收入」

2025-05-02 21:44
Costco上架日式千層蛋糕。（記者龔玥/攝影）

Costco上架新品日式千層蛋糕 高郵鹹鴨蛋受歡迎

2025-04-26 21:28
福特電動車正快速崛起，市占率躍居非特斯拉第一。(美聯社)

特斯拉市占下滑 新電動車款趁勢崛起、價格更親民

2025-05-03 02:20
舊金山日落區一名60多歲的華裔婦人日前無端在住家外遭不明人士持木棒襲擊。（監視錄影截圖）

華婦舊金山日落區住家外無端遭不明人士攻擊 身心受創

2025-05-03 21:17

超人氣

更多 >
兩華裔少女遭15人持鐵棍圍毆2小時 掐頸剃髮重傷送醫

兩華裔少女遭15人持鐵棍圍毆2小時 掐頸剃髮重傷送醫
3千張大尺度清涼照外流是本人？馬筱梅回應了

3千張大尺度清涼照外流是本人？馬筱梅回應了
卡尼訪白宮 指加拿大是「非賣品」 川普回了3個字

卡尼訪白宮 指加拿大是「非賣品」 川普回了3個字
川普政府擬撤銷40萬移民合法身分 聯邦上訴法院駁回

川普政府擬撤銷40萬移民合法身分 聯邦上訴法院駁回
印度空襲巴基斯坦釀8死 巴擊落5架印軍機、俘虜印士兵

印度空襲巴基斯坦釀8死 巴擊落5架印軍機、俘虜印士兵