市府經理唐葳蘋突然遭停職 庫比蒂諾市府未說明原因

庫比蒂諾市府經理唐葳蘋被市議會安排休假，庫市政府沒有說明原因及休假時長。（取自庫市官網）

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，庫比蒂諾市對市府經理（city manager）唐葳蘋（Pamela Wu）上周被安排帶薪行政休假的原因仍然守口如瓶。

庫比蒂諾市政府稱，市議會在上周五（2日）的閉門會議上以三比二的投票 結果支持唐葳蘋的休假，「確保市政府能夠繼續順利運作，保持組織穩定，同時允許公平的內部審查程序以建設性和專注的方式向前推進」。 市議員摩爾（Kitty Moore）和王瑞光(Ray Wang）以及市長趙良方（Liang Chao）投了贊成票。

在周一（5日）給紀事報的一份聲明中，趙良方沒有說明市議會做出這一決定的原因，稱「受限於人事問題的保密性和正在進行的調查」。

唐葳蘋在2022年8月被任命為市府經理。她說自己沒有參加閉門會議，直到會後才知道議會的決定。

「我感到困惑和震驚，」唐葳蘋說， 「我並沒有得到很多信息。 我不知道如何理解這個決定。」

在此期間，副市府經理卡波爾（Tina Kapoor）將擔任代理市府經理。 庫比蒂諾此前曾有過三任市府經理，自2018年以來也有過三任臨時市府經理。

5月2日的會議是繼4月2日和4月29日關於唐葳蘋的表現的多次閉門會議之後召開的。 所有會議都有類似的不祥話題，4月份的會議主題標註為 「公職人員績效評估，市府經理」（public employee performance evaluation, city manager）。5月2日的特別閉門會議也包括對市府經理的 「公職人員績效評估」，並在主題欄中添加了 「紀律」（discipline）。

趙良方說，她之所以決定將閉門會議的評估列入議程，是因為從今年年初開始，她就觀察到唐葳蘋的 「績效問題」。「我的工作重點仍然是確保我們擁有提供優質服務所需的領導能力，能夠遵循市議會的指示，並在內部和與公眾之間進行有效溝通，」她說。

在來庫市之前，唐葳蘋曾在聖布魯諾市擔任社區和經濟發展主任（Community and Economic Development director）。 此前，唐葳蘋還曾在吉爾洛市和聖塔克拉拉縣擔任高級規畫師（Senior Planner）。

在5月2日的閉門會議上，一些居民寫信支持唐葳蘋。

庫市居民貝福特（Jean Bedford ）在5月1日寫給市政府的信中說：「我對我們非常稱職的市府經理Pamela Wu所受到的待遇感到震驚。 與我交談過的居民都很尊重她的專業精神，和她在過去兩年半中取得的成就。」