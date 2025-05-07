聖縣攜6地方政府提告川普政府 阻對住房補助設限

聖塔克拉拉縣攜手多個地方政府一起控告川普政府。(取自聖塔克拉拉政府官網)

為捍衛聯邦撥款用於無家可歸者服務的合法性，聖塔克拉拉縣與舊金山 、華盛頓州 金縣等七個地方政府日前在聯邦法院共同提起訴訟，並申請臨時限制令（Temporary Restraining Order, TRO），試圖阻止川普 政府對聯邦住房補助金加設具爭議性的條件。

這是聖縣與舊金山縣等政府一系列對川普政府提起的訴訟之一。之前曾控訴川普政府意圖解構聯邦機構、干預地方政府等。

本案所挑戰的是美國住房與城市發展部（HUD）針對「持續關懷」（Continuum of Care, CoC）計畫撥款新增的限制條件。這項計畫每年為聖塔克拉拉縣提供約3400萬美元，專用於無家可歸者的永久性支持性住房、快速安置及過渡性住房等項目。地方政府指出，行政部門此舉未經國會授權，涉嫌行政越權並違憲。

聖塔克拉拉縣法律顧問洛普雷斯蒂（Tony LoPresti）說：「依據我們的憲法，財政大權掌握在國會，而非總統或行政部門手中。川普政府再次濫用其根本不具備的行政權力，藉由限制資金迫使地方政府配合其政治議程，卻犧牲了地方解決無家可歸問題的重要努力。」

CoC 計畫的聯邦資金對聖塔克拉拉縣極為關鍵。官員指出，若失去此筆資金，原已面臨預算壓力的地方政府恐難以繼續提供必要服務，數千名居民可能失去棲身之所。