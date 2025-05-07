我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃石公園7死8傷車禍 警方確定是「皮卡越線」肇事

金賽綸家人公布她國二就和金秀賢發生關係 還拍性愛照

聖縣攜6地方政府提告川普政府 阻對住房補助設限

記者龔玥╱聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聖塔克拉拉縣攜手多個地方政府一起控告川普政府。(取自聖塔克拉拉政府官網)
聖塔克拉拉縣攜手多個地方政府一起控告川普政府。(取自聖塔克拉拉政府官網)

為捍衛聯邦撥款用於無家可歸者服務的合法性，聖塔克拉拉縣與舊金山華盛頓州金縣等七個地方政府日前在聯邦法院共同提起訴訟，並申請臨時限制令（Temporary Restraining Order, TRO），試圖阻止川普政府對聯邦住房補助金加設具爭議性的條件。

這是聖縣與舊金山縣等政府一系列對川普政府提起的訴訟之一。之前曾控訴川普政府意圖解構聯邦機構、干預地方政府等。

本案所挑戰的是美國住房與城市發展部（HUD）針對「持續關懷」（Continuum of Care, CoC）計畫撥款新增的限制條件。這項計畫每年為聖塔克拉拉縣提供約3400萬美元，專用於無家可歸者的永久性支持性住房、快速安置及過渡性住房等項目。地方政府指出，行政部門此舉未經國會授權，涉嫌行政越權並違憲。

聖塔克拉拉縣法律顧問洛普雷斯蒂（Tony LoPresti）說：「依據我們的憲法，財政大權掌握在國會，而非總統或行政部門手中。川普政府再次濫用其根本不具備的行政權力，藉由限制資金迫使地方政府配合其政治議程，卻犧牲了地方解決無家可歸問題的重要努力。」

CoC 計畫的聯邦資金對聖塔克拉拉縣極為關鍵。官員指出，若失去此筆資金，原已面臨預算壓力的地方政府恐難以繼續提供必要服務，數千名居民可能失去棲身之所。

川普 舊金山 華盛頓州

上一則

SFO機場驚傳美聯航雙機擦撞 逾500名乘客改飛行程大亂

下一則

華埠夜市靈魂人物 勞微笑獲金山市議會表彰

延伸閱讀

印巴交火升溫 川普發聲：希望盡快結束

印巴交火升溫 川普發聲：希望盡快結束
沒上演澤倫斯基版劇情 卡尼穩住與川普會面大戲：老闆說加拿大不賣

沒上演澤倫斯基版劇情 卡尼穩住與川普會面大戲：老闆說加拿大不賣
貿易談判無進度？川普：美國無須簽貿易協議

貿易談判無進度？川普：美國無須簽貿易協議
成為美國第51州？加國總理：加拿大是非賣品

成為美國第51州？加國總理：加拿大是非賣品
鬆口未與中方見面 川普：因關稅停貿易 美止損節省逾兆

鬆口未與中方見面 川普：因關稅停貿易 美止損節省逾兆

熱門新聞

好市多販售的鋼架車棚。（好市多官網）

好市多鋼架車棚不到400元 為愛車遮風避雨

2025-05-03 18:12
聖荷西13歲越裔少年阮桑尼獲得超過100所大學錄取，可能創下世界紀錄。（電視新聞截圖）

世界紀錄？聖荷西13歲少年獲百所大學錄取 還拿300萬獎學金

2025-05-06 16:49
在灣區聖馬刁、馬連、舊金山和聖塔克拉拉等四縣，單身者年收入不到10萬美元算「低收入者」。（美聯社）

在灣區這四縣 年薪10萬美元算「低收入」

2025-05-02 21:44
Costco上架日式千層蛋糕。（記者龔玥/攝影）

Costco上架新品日式千層蛋糕 高郵鹹鴨蛋受歡迎

2025-04-26 21:28
福特電動車正快速崛起，市占率躍居非特斯拉第一。(美聯社)

特斯拉市占下滑 新電動車款趁勢崛起、價格更親民

2025-05-03 02:20
舊金山日落區一名60多歲的華裔婦人日前無端在住家外遭不明人士持木棒襲擊。（監視錄影截圖）

華婦舊金山日落區住家外無端遭不明人士攻擊 身心受創

2025-05-03 21:17

超人氣

更多 >
兩華裔少女遭15人持鐵棍圍毆2小時 掐頸剃髮重傷送醫

兩華裔少女遭15人持鐵棍圍毆2小時 掐頸剃髮重傷送醫
3千張大尺度清涼照外流是本人？馬筱梅回應了

3千張大尺度清涼照外流是本人？馬筱梅回應了
卡尼訪白宮 指加拿大是「非賣品」 川普回了3個字

卡尼訪白宮 指加拿大是「非賣品」 川普回了3個字
川普政府擬撤銷40萬移民合法身分 聯邦上訴法院駁回

川普政府擬撤銷40萬移民合法身分 聯邦上訴法院駁回
印度空襲巴基斯坦釀8死 巴擊落5架印軍機、俘虜印士兵

印度空襲巴基斯坦釀8死 巴擊落5架印軍機、俘虜印士兵