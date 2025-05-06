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聖馬刁縣就業博覽會 吸引逾1500人搶600職缺

記者徐蓓蓓╱聖馬刁縣報導
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聖馬刁縣就業博覽會吸引超過1500人排隊求職。(聖馬刁縣政府提供)
聖馬刁縣就業博覽會吸引超過1500人排隊求職。(聖馬刁縣政府提供)

聖馬刁縣政府日前於縣會展中心舉辦大型就業博覽會，吸引超過1500名求職者參與，現場提供從醫療、社工、執法到行銷等逾600個職缺，涵蓋政府部門的廣泛領域。主辦單位以「有使命感的工作（Work with Purpose）」為主題，鼓勵求職者投身公共服務行列。

博覽會由縣議員史佩爾（Jackie Speier）與行政總監卡拉吉（Mike Callagy）主持揭幕，並設有多場關於公職應聘流程的專家座談與問答，協助求職者深入了解政府工作文化與招募流程。

26歲的唐索（Haja Donzo）是眾多求職者之一，帶著精心撰寫的履歷積極與招募人員互動。她專長於行銷與傳播，對於公部門關懷弱勢、建設社區的理念深表認同，「我很欣賞你們為社會帶來正向影響的熱情，也希望成為其中一員。」

縣人力資源局長基瑞松（Rocio Kiryczun）表示，聖馬刁縣現有約6000名員工，空缺職位涵蓋字母A到V，從年長者服務部門的會計職，到地檢署的犯罪被害人倡導員，職類多元。「我們提供具競爭力的薪資與福利，以及豐富的職涯發展機會，所有職缺都公布於縣府網站及LinkedIn。」

其中部分專業職位還設有高額招募獎金，例如精神科社工可獲高達1萬5000元獎金，資深警員職缺則有更高的獎勵，以吸引具經驗的專業人士加入。

剛取得執照的註冊護士佛蓋特（Jackson Forget）也在博覽會中尋找醫療職缺。他以「You won′t forget me（你不會忘記我）」為自我推銷口號，希望在眾多應徵者中脫穎而出。「我母親是護士，很多家人都在醫療領域，這可以說是我們的天職。」

聖馬刁縣兒童與家庭服務主管方約翰（John Fong，音譯）指出，社會對社工有許多誤解，「大多數案主只是需要一點幫助與支持，我們需要更多願意幫助他人、療癒社區的工作者。」

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