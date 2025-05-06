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首例 聖塔克拉拉縣出現「卡芬太尼」過量死者

編譯組／綜合報導
聖塔克拉拉縣發生首例卡芬太尼過量致死事件，一名39歲男子被發現死於類似處方羥考酮的藥片中。(電視新聞截圖)
聖塔克拉拉縣發生首例卡芬太尼過量致死事件，一名39歲男子被發現死於類似處方羥考酮的藥片中。(電視新聞截圖)

據「信使報」（Mercury News）報導，據聖塔克拉拉縣（Santa Clara）官員稱，該縣上周發生了首例卡芬太尼（Carfentanil）用藥過量死亡事件。

這種合成阿片類藥物的藥效是芬太尼的100倍，且未經批准供人類使用。

該縣公共事務辦公室（Office of Communications and Public Affairs）發布新聞稿，一名39歲的男子被發現死於M30藥丸，該藥丸看起來像是處方羥考酮。聖塔克拉拉縣法醫-驗屍官辦公室證實他死於卡芬太尼過量。

首席法醫喬登（Michelle Jorden）博士聲明：「我們呼籲人們規避阿片類藥物的危險，尤其是可能含有卡芬太尼或芬太尼的假藥片。假藥片看起來像真的，但卻可能致命。人們不應該服用任何不是從藥店購買的藥片。」

在美國，涉及卡芬太尼的死亡人數似乎呈上升趨勢。根據聯邦疾病防治中心（Centers for Disease Control and Prevention）12月發布的報告，這一數字從2023年上半年的29例上升到2024年上半年的238例，增長了7倍。

該縣敦促社區成員在遇到吸毒過量者時撥打911，並在可能的情況下使用納洛酮（naloxone），這是一種能迅速逆轉阿片類藥物過量的藥物。加州最近宣布了一項新計畫，向所有居民低價提供納洛酮。

聖塔克拉拉縣阿片類藥物過量預防項目（Santa Clara County Opioid Overdose Prevention Project）通過郵寄向 18歲或以上的居民免費提供納洛酮。如需獲取納洛酮或了解有關藥物使用治療服務的更多信息，請致電408-272-6055、發送電子郵件至[email protected] 或訪問fentfacts.org。

據該縣稱，該縣還提供一整套藥物使用治療服務，包括門診和住院治療計劃以及藥物成癮治療。有藥物使用障礙並需要幫助的人可撥打800-704-0900或988聯繫該縣的行為健康中心（Behavioral Health Center）。

聯邦疾病防治中心 加州

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