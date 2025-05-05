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灣區亞太裔傳統月「天使島刻詩」 重現歷史記憶觸動觀眾心靈

記者李怡╱舊金山報導
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舊金山灣區亞太裔傳統月「天使島刻詩」芭蕾舞演出，觸動觀眾心靈。（記者李怡╱攝影）
舊金山灣區亞太裔傳統月「天使島刻詩」芭蕾舞演出，觸動觀眾心靈。（記者李怡╱攝影）

5月是全美亞太裔傳統月（AAPI Heritage Month）。今年在舊金山灣區，一場芭蕾演出成為本地文化紀念活動中的亮點。由屋崙芭蕾舞團（Oakland Ballet Company）攜手七位亞太裔編舞家創作的「天使島」芭蕾舞劇(Angel Island Project)於剛過去的周末登場。該劇以1910至1940年間拘留在天使島的華人移民所刻下的詩句為靈感，透過肢體語言與音樂重現那段被忽視的歷史記憶。

舊金山灣區亞太裔傳統月「天使島刻詩」芭蕾舞演出，觸動觀眾心靈。（記者李怡╱攝影）
舊金山灣區亞太裔傳統月「天使島刻詩」芭蕾舞演出，觸動觀眾心靈。（記者李怡╱攝影）

演出現場座無虛席，來自灣區的觀眾聚精會神，不少人眼眶泛紅。芭蕾舞者以強烈張力的肢體語彙詮釋著亞裔移民的恐懼、孤獨與堅持，一場場扣人心弦的舞段，穿梭於歷史與現代之間。背景投影出模擬刻在木牆上的中文詩句：「離鄉背井、悲傷、放棄」。每一個字，都是百年前移民用刀尖刻出的心聲。

舊金山灣區亞太裔傳統月「天使島刻詩」芭蕾舞演出，觸動觀眾心靈。（記者李怡╱攝影）
舊金山灣區亞太裔傳統月「天使島刻詩」芭蕾舞演出，觸動觀眾心靈。（記者李怡╱攝影）

本劇最大亮點之一，是編舞家們大多取材自自身家族移民歷史。舞者有的來自華裔、有的來自太平洋島國或東南亞，他們在舞台上交織出一場跨族裔的共同記憶。現場配樂則由Del Sol四重奏及多位演唱者現場演出，強化情緒張力。

舊金山灣區亞太裔傳統月「天使島刻詩」芭蕾舞演出，觸動觀眾心靈。（記者李怡╱攝影）
舊金山灣區亞太裔傳統月「天使島刻詩」芭蕾舞演出，觸動觀眾心靈。（記者李怡╱攝影）

中國駐舊金山總領事張建敏由代表宣讀其致辭。他表示：「『天使島刻詩』是一場跨越時空的對話，讓歷史發聲，讓當代社會反思。我們紀念歷史，是為了展望未來。」

張建敏總領事指出，早期華人移民在天使島長期遭遇無理拘留、嚴厲盤問與屈辱體檢，卻依舊為美國社會的建設做出巨大貢獻，包括修建鐵路、開發礦產、開墾荒地。他並邀請現場觀眾多到中國走走，親身體驗當代中國社會的發展與人民的熱情。

舊金山灣區亞太裔傳統月「天使島刻詩」芭蕾舞演出，觸動觀眾心靈。（記者李怡╱攝影）
舊金山灣區亞太裔傳統月「天使島刻詩」芭蕾舞演出，觸動觀眾心靈。（記者李怡╱攝影）

演出前導演團隊介紹：「天使島並非只是美麗的風景地標。它曾是一處拘留中心，尤其針對亞裔移民充滿不公平的對待。與歐洲移民僅需數小時通關相比，亞裔移民往往需等待數周、數月，甚至長達兩年，還要接受極為隱私、充滿羞辱的醫療檢查。」

活動主辦方呼籲觀眾前往天使島親身感受歷史，也鼓勵支持Del Sol四重奏、Angel Island Immigration Station Foundation、以及屋崙芭蕾舞團，共同守護亞裔族群在美國的歷史遺產。

演出結束時，全場起立鼓掌長達數分鐘。一位華裔觀眾說：「這場演出不只是芭蕾，更像是一場靈魂的召喚。那些詩句與舞姿，把我祖父的經歷活生生呈現在眼前。」也有年輕觀眾表示，希望學校能將這段歷史納入教材，讓更多人了解亞裔移民的艱辛過去。

台上主創與台下觀眾齊聲喊出：「I belong, You belong, We belong（我屬於這裡，你也屬於這裡，我們都屬於這裡）」，在劇場回蕩良久，為這段被塵封的歷史注入新生。

移民 亞裔 灣區

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