馬連-蘇諾瑪狹道拓寬將完工 官員為共乘時間爭論

經過14年建設，拓寬連接101公路的馬連-蘇諾瑪狹道終將完工。圖為2022年7月，舉行狹道最後一段拓寬工程的破土動工儀式。(取自馬連縣交通局臉書)

經過14年建設，拓寬連接101公路的馬連縣(Marin)與蘇諾瑪縣(Sonoma)之間狹道終將完工，但是，官員現在為最後一個細節爭論：共乘時間(carpool hours)。

「舊金山 紀事報」(San Francisco Chronicle)報導，加州 交通廳(Department of Transportation)計畫將溫莎(Windsor)與密爾谷(Mill Valley)之間的菱形車道，保留給高載客車輛、載有兩人以上的共乘車輛，並依照傳統一天九小時分段計時，每個工作日上午5-10時、下午3-7時，進入這些車道的每輛車內，除了駕駛人之外，還需要至少有一名乘客。

但是，馬連縣交通管理局官員上周致信加州交通廳，反對這些實施時段，稱若優先考量共乘，會導致其他路段交通堵塞，並建議將共乘時間限制為每天6.5小時，每天上午6-9時與下午3時-6時30分。官員引用交通研究預測，若持續延長共乘時間，部分路段將出現交通堵塞。

加州交通廳發言尚未針對此發表評論。

從某些意義上來看，共乘時間爭論是一個連接兩個不同縣通勤模式的結果。先前，並未設有共同共乘車道時間。如今，兩縣間狹道已完成，共乘政策將在馬連縣與蘇諾瑪縣之間連接路段施行，並須有一致共乘運行時間。

馬連縣議員陸肯(Eric Lucan)表示，解決方案是合併兩縣的共乘，並根據需要增加時間。由於蘇諾瑪縣目前允許共乘時間為上午7時至9時30分、下午3時至6時30分；馬連縣則有不同時間安排，上午6時30分至8時30分、下午4時 30分至7時，因此馬連縣交通局提出折衷方案。

然而，加州交通廳期望將兩縣狹道的共乘時間與灣區 州屬橋梁共乘時間維持一致。但陸肯認為，這些橋樑與馬連縣或蘇諾瑪縣並不相連接，這個決定並不合理。

陸肯質疑加州交通廳，是否會在今年夏天狹道公路開放前，改變共乘車道政策。但他也讚許交通廳在入口閘道安裝機器以管理交通流量。不過，加州交通廳承諾，監控狹道車輛通行狀況，在適當情況調整共乘時間，維持開放態度。