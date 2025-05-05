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馬連-蘇諾瑪狹道拓寬將完工 官員為共乘時間爭論

編譯組／綜合報導
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經過14年建設，拓寬連接101公路的馬連-蘇諾瑪狹道終將完工。圖為2022年7月，舉行狹道最後一段拓寬工程的破土動工儀式。(取自馬連縣交通局臉書)
經過14年建設，拓寬連接101公路的馬連-蘇諾瑪狹道終將完工。圖為2022年7月，舉行狹道最後一段拓寬工程的破土動工儀式。(取自馬連縣交通局臉書)

經過14年建設，拓寬連接101公路的馬連縣(Marin)與蘇諾瑪縣(Sonoma)之間狹道終將完工，但是，官員現在為最後一個細節爭論：共乘時間(carpool hours)。

舊金山紀事報」(San Francisco Chronicle)報導，加州交通廳(Department of Transportation)計畫將溫莎(Windsor)與密爾谷(Mill Valley)之間的菱形車道，保留給高載客車輛、載有兩人以上的共乘車輛，並依照傳統一天九小時分段計時，每個工作日上午5-10時、下午3-7時，進入這些車道的每輛車內，除了駕駛人之外，還需要至少有一名乘客。

但是，馬連縣交通管理局官員上周致信加州交通廳，反對這些實施時段，稱若優先考量共乘，會導致其他路段交通堵塞，並建議將共乘時間限制為每天6.5小時，每天上午6-9時與下午3時-6時30分。官員引用交通研究預測，若持續延長共乘時間，部分路段將出現交通堵塞。

加州交通廳發言尚未針對此發表評論。

從某些意義上來看，共乘時間爭論是一個連接兩個不同縣通勤模式的結果。先前，並未設有共同共乘車道時間。如今，兩縣間狹道已完成，共乘政策將在馬連縣與蘇諾瑪縣之間連接路段施行，並須有一致共乘運行時間。

馬連縣議員陸肯(Eric Lucan)表示，解決方案是合併兩縣的共乘，並根據需要增加時間。由於蘇諾瑪縣目前允許共乘時間為上午7時至9時30分、下午3時至6時30分；馬連縣則有不同時間安排，上午6時30分至8時30分、下午4時 30分至7時，因此馬連縣交通局提出折衷方案。

然而，加州交通廳期望將兩縣狹道的共乘時間與灣區州屬橋梁共乘時間維持一致。但陸肯認為，這些橋樑與馬連縣或蘇諾瑪縣並不相連接，這個決定並不合理。

陸肯質疑加州交通廳，是否會在今年夏天狹道公路開放前，改變共乘車道政策。但他也讚許交通廳在入口閘道安裝機器以管理交通流量。不過，加州交通廳承諾，監控狹道車輛通行狀況，在適當情況調整共乘時間，維持開放態度。

加州 灣區 舊金山

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