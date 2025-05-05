我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

人力設備短缺 紐瓦克機場每日35航班遭取消

美國男子爬羅馬競技場遭刺穿脊椎 一度休克、送醫縫了80針

昔越南船民 落戶蒙特瑞灣討海 40多年闖出名堂

編譯林思牧╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
黃大的兩艘漁船，是以蒙特瑞灣的Moss Landing為母港。 (谷歌地圖)
黃大的兩艘漁船，是以蒙特瑞灣的Moss Landing為母港。 (谷歌地圖)

今年是越南戰爭結束50周年，回首半個世紀，一些出逃的越南船民在蒙特瑞灣憑藉捕魚技術生存，並為加州的海洋漁業帶來延續的契機。

聖荷西信使報報導，現年71歲的漁民黃大（Tai Huynh，音譯），12歲時跟著父親在越南中部的海域捕魚，學習捕魚與掌船的技巧。越南淪陷時他才21歲，為了逃避共產黨的強迫兵役，他搭竹筏出逃，最後在芝加哥的一所基督教會贊助下，於1978年到美國，他的妻子隨後到芝加哥與他團聚。

他的一個童年朋友當時在蒙特瑞灣，黃大被他所說的海洋景象吸引，舉家遷到北加州定居。討海是危險又粗重的工作，當年這一帶的討海人都是義大利人和葡萄牙人的後裔。蒙特瑞灣外號叫「世界魷魚之都」（calamari capital of the world），黃大先是在一艘義大利船主的捕烏賊漁船上打工。

1991年黃大用自己的一雙手造出一艘漁船，取名「三公子」（Three Sons）。2001年他又買了一艘船，取名「四千金」（Four Daughters）。北加州外海風浪大，海水很冷，深海裡的黑鱈魚（black cod）肉質白皙細嫩，可以賣到好價錢，他的專長是捕這類的魚。

近年來氣候變遷造成魚源可續性的問題，一家食物銀行希望把原本會丟棄的鼠尾魚（grenadier，又稱rattail fish）帶回岸上處理，然後贈給貧戶作為蛋白質的來源。鼠尾魚長相極醜，從深海撈上來以後因為失壓五臟會從魚口爆出，令人一看就失去胃口，但現在既然有機構願意收購，黃大便把鼠尾魚也帶回港口。

另一個會誤上漁船的魚是紅石斑，這種魚活的可以賣到每磅10元，他特別備有一個氧氣缸，把紅石斑放在裡面。日前黃大和他的搭檔出海36個小時，回到港口卸貨時，三種魚總共有3854磅之多。

黃大表示自己很幸運，捕魚捕了一輩子沒有發生過重大意外，也讓自己有能力養活妻子與七個子女，但是他不希望兒孫接續他的討海生計，他希望他們都能在陸地上有專業的工作。

越南 加州 義大利

上一則

聖塔克拉拉市健康長壽博覽會登場 5月連4個周五舉辦

下一則

金門公園內 全美首座乳癌紀念花園啟用

延伸閱讀

「五四」文學講座 夏露分享中越文學研究

「五四」文學講座 夏露分享中越文學研究
北加州台灣工商會第38屆新會長選舉 陳思如當選

北加州台灣工商會第38屆新會長選舉 陳思如當選
越南共和國 走入歷史50年

越南共和國 走入歷史50年
越共消滅南越50周年 解放軍儀仗隊首赴越南參加閱兵

越共消滅南越50周年 解放軍儀仗隊首赴越南參加閱兵
越南榴槤結果期常遇下雨 產量估減3成 果農愁容滿面

越南榴槤結果期常遇下雨 產量估減3成 果農愁容滿面

熱門新聞

好市多販售的鋼架車棚。（好市多官網）

好市多鋼架車棚不到400元 為愛車遮風避雨

2025-05-03 18:12
Costco上架日式千層蛋糕。（記者龔玥/攝影）

Costco上架新品日式千層蛋糕 高郵鹹鴨蛋受歡迎

2025-04-26 21:28
Costco上架日式千層蛋糕。（記者龔玥╱攝影）

Costco日式千層、高郵鹹鴨蛋 吸引亞裔

2025-04-28 02:00
Cybertruck大打折扣 促銷清庫存。(路透)

Cybertruck大打折扣 促銷清庫存

2025-04-28 14:42
在灣區聖馬刁、馬連、舊金山和聖塔克拉拉等四縣，單身者年收入不到10萬美元算「低收入者」。（美聯社）

在灣區這四縣 年薪10萬美元算「低收入」

2025-05-02 21:44
福特電動車正快速崛起，市占率躍居非特斯拉第一。(美聯社)

特斯拉市占下滑 新電動車款趁勢崛起、價格更親民

2025-05-03 02:20

超人氣

更多 >
跳水／全紅嬋3連敗 面臨成長煩惱「很飄的感覺找不到了」

跳水／全紅嬋3連敗 面臨成長煩惱「很飄的感覺找不到了」
汪小菲婚禮倒數13天 Mandy被前夫插刀：偷人叫床太吵

汪小菲婚禮倒數13天 Mandy被前夫插刀：偷人叫床太吵
澤倫斯基：烏克蘭無法保證習近平等領袖在莫斯科的安全

澤倫斯基：烏克蘭無法保證習近平等領袖在莫斯科的安全
只因撿到20元 他6000元秒被盜 銀行還拒賠

只因撿到20元 他6000元秒被盜 銀行還拒賠
因「千人計畫」判罪 前哈佛教授李柏獲中國清華大學延聘

因「千人計畫」判罪 前哈佛教授李柏獲中國清華大學延聘