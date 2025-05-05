昔越南船民 落戶蒙特瑞灣討海 40多年闖出名堂

黃大的兩艘漁船，是以蒙特瑞灣的Moss Landing為母港。 (谷歌地圖)

今年是越南 戰爭結束50周年，回首半個世紀，一些出逃的越南船民在蒙特瑞灣憑藉捕魚技術生存，並為加州 的海洋漁業帶來延續的契機。

聖荷西信使報報導，現年71歲的漁民黃大（Tai Huynh，音譯），12歲時跟著父親在越南中部的海域捕魚，學習捕魚與掌船的技巧。越南淪陷時他才21歲，為了逃避共產黨的強迫兵役，他搭竹筏出逃，最後在芝加哥的一所基督教會贊助下，於1978年到美國，他的妻子隨後到芝加哥與他團聚。

他的一個童年朋友當時在蒙特瑞灣，黃大被他所說的海洋景象吸引，舉家遷到北加州定居。討海是危險又粗重的工作，當年這一帶的討海人都是義大利 人和葡萄牙人的後裔。蒙特瑞灣外號叫「世界魷魚之都」（calamari capital of the world），黃大先是在一艘義大利船主的捕烏賊漁船上打工。

1991年黃大用自己的一雙手造出一艘漁船，取名「三公子」（Three Sons）。2001年他又買了一艘船，取名「四千金」（Four Daughters）。北加州外海風浪大，海水很冷，深海裡的黑鱈魚（black cod）肉質白皙細嫩，可以賣到好價錢，他的專長是捕這類的魚。

近年來氣候變遷造成魚源可續性的問題，一家食物銀行希望把原本會丟棄的鼠尾魚（grenadier，又稱rattail fish）帶回岸上處理，然後贈給貧戶作為蛋白質的來源。鼠尾魚長相極醜，從深海撈上來以後因為失壓五臟會從魚口爆出，令人一看就失去胃口，但現在既然有機構願意收購，黃大便把鼠尾魚也帶回港口。

另一個會誤上漁船的魚是紅石斑，這種魚活的可以賣到每磅10元，他特別備有一個氧氣缸，把紅石斑放在裡面。日前黃大和他的搭檔出海36個小時，回到港口卸貨時，三種魚總共有3854磅之多。

黃大表示自己很幸運，捕魚捕了一輩子沒有發生過重大意外，也讓自己有能力養活妻子與七個子女，但是他不希望兒孫接續他的討海生計，他希望他們都能在陸地上有專業的工作。