我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

人力設備短缺 紐瓦克機場每日35航班遭取消

美國男子爬羅馬競技場遭刺穿脊椎 一度休克、送醫縫了80針

涉2度炸電力設施致大規模停電 聖荷西工程師認罪

記者龔玥╱聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

一名涉嫌破壞電力基礎設施的工程師於4月29日在聯邦法院認罪，承認在聖荷西兩次引爆變壓器，導致大規模停電和公共安全風險。

根據NBC Bay Area的報導，38歲的卡拉塞夫（Peter Karasev）承認，他分別於2022年12月8日和2023年1月5日，在聖荷西Westfield Oakridge Mall和Deeplish Plaza附近引爆了PG&E公司所屬的兩座變壓器。此次認罪是在北加州聯邦檢察長辦公室的指控下作出。

聯邦檢察官表示，首次爆炸導致超過1450人斷電，持續近16小時；第二次爆炸則影響了數十個家庭與商業用戶。

「在他被捕後，我們在其住所搜出大量自製爆炸裝置與危險化學品，」官員在記者會上說，「不能低估這些行為可能帶來的破壞。」

調查指出，卡拉塞夫在實施襲擊前，通過網路大量搜索有關爆炸物、基礎設施攻擊以及地緣政治衝突的相關信息。在2023年3月1日被捕時，執法人員在他的家中、車內和辦公室中發現300多磅製作炸彈材料、自製炸彈、槍枝、遙控引爆裝置及其他潛在武器。

檢方透露，卡拉塞夫曾任職工程師，並擁有製造精密裝置的專業知識。目前，他已同意向PG&E公司賠償10萬4076.26元的損失。卡拉塞夫預計將在今年8月19日於聖荷西聯邦法院接受宣判，可能面臨8至10年的聯邦監禁。

聖荷西 加州 北加

上一則

互助共榮 日落區小商業博覽會登場

下一則

聖塔克拉拉市健康長壽博覽會登場 5月連4個周五舉辦

延伸閱讀

美3月房屋銷量下滑 灣區房市卻逆向上升 主因庫存增加

美3月房屋銷量下滑 灣區房市卻逆向上升 主因庫存增加
加州登全球第四大經濟體 就業待加強

加州登全球第四大經濟體 就業待加強
慈濟基金會西北分會 5/11慶佛誕、母親節、全球慈濟日

慈濟基金會西北分會 5/11慶佛誕、母親節、全球慈濟日
年薪37萬才能買房 聖荷西購屋門檻6年暴漲54%

年薪37萬才能買房 聖荷西購屋門檻6年暴漲54%
聖荷西河景雨水花園啟用 淨水、抗洪、教育三合一

聖荷西河景雨水花園啟用 淨水、抗洪、教育三合一

熱門新聞

好市多販售的鋼架車棚。（好市多官網）

好市多鋼架車棚不到400元 為愛車遮風避雨

2025-05-03 18:12
Costco上架日式千層蛋糕。（記者龔玥/攝影）

Costco上架新品日式千層蛋糕 高郵鹹鴨蛋受歡迎

2025-04-26 21:28
Costco上架日式千層蛋糕。（記者龔玥╱攝影）

Costco日式千層、高郵鹹鴨蛋 吸引亞裔

2025-04-28 02:00
Cybertruck大打折扣 促銷清庫存。(路透)

Cybertruck大打折扣 促銷清庫存

2025-04-28 14:42
在灣區聖馬刁、馬連、舊金山和聖塔克拉拉等四縣，單身者年收入不到10萬美元算「低收入者」。（美聯社）

在灣區這四縣 年薪10萬美元算「低收入」

2025-05-02 21:44
福特電動車正快速崛起，市占率躍居非特斯拉第一。(美聯社)

特斯拉市占下滑 新電動車款趁勢崛起、價格更親民

2025-05-03 02:20

超人氣

更多 >
跳水／全紅嬋3連敗 面臨成長煩惱「很飄的感覺找不到了」

跳水／全紅嬋3連敗 面臨成長煩惱「很飄的感覺找不到了」
汪小菲婚禮倒數13天 Mandy被前夫插刀：偷人叫床太吵

汪小菲婚禮倒數13天 Mandy被前夫插刀：偷人叫床太吵
澤倫斯基：烏克蘭無法保證習近平等領袖在莫斯科的安全

澤倫斯基：烏克蘭無法保證習近平等領袖在莫斯科的安全
只因撿到20元 他6000元秒被盜 銀行還拒賠

只因撿到20元 他6000元秒被盜 銀行還拒賠
因「千人計畫」判罪 前哈佛教授李柏獲中國清華大學延聘

因「千人計畫」判罪 前哈佛教授李柏獲中國清華大學延聘