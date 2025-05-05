涉2度炸電力設施致大規模停電 聖荷西工程師認罪

一名涉嫌破壞電力基礎設施的工程師於4月29日在聯邦法院認罪，承認在聖荷西 兩次引爆變壓器，導致大規模停電和公共安全風險。

根據NBC Bay Area的報導，38歲的卡拉塞夫（Peter Karasev）承認，他分別於2022年12月8日和2023年1月5日，在聖荷西Westfield Oakridge Mall和Deeplish Plaza附近引爆了PG&E公司所屬的兩座變壓器。此次認罪是在北加州 聯邦檢察長辦公室的指控下作出。

聯邦檢察官表示，首次爆炸導致超過1450人斷電，持續近16小時；第二次爆炸則影響了數十個家庭與商業用戶。

「在他被捕後，我們在其住所搜出大量自製爆炸裝置與危險化學品，」官員在記者會上說，「不能低估這些行為可能帶來的破壞。」

調查指出，卡拉塞夫在實施襲擊前，通過網路大量搜索有關爆炸物、基礎設施攻擊以及地緣政治衝突的相關信息。在2023年3月1日被捕時，執法人員在他的家中、車內和辦公室中發現300多磅製作炸彈材料、自製炸彈、槍枝、遙控引爆裝置及其他潛在武器。

檢方透露，卡拉塞夫曾任職工程師，並擁有製造精密裝置的專業知識。目前，他已同意向PG&E公司賠償10萬4076.26元的損失。卡拉塞夫預計將在今年8月19日於聖荷西聯邦法院接受宣判，可能面臨8至10年的聯邦監禁。