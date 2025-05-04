NBA季後賽戰況激烈 勇士球迷疑現階級衝突

4月28日的比賽中，坐在第一排的觀眾鮮少穿上金黃色的免費勇士T恤衫。 (TNT頻道電視截圖)

NBA季後賽 第一輪正如火如荼的進行，球場上的打鬥固然火熱，兩派球迷之間也似乎正上演一場「階級鬥爭」，導火線是勇士隊送給球迷的免費T恤衫。

SFGATE報導，日前舉行的勇士（第七種子）與火箭（第二種子）的比賽中，戰況異常激烈，兩隊之間形成拉鋸戰，球員之間不只一次爆發肢體衝突。這場在勇士主場大通中心（Chase Center）進行的季後賽，勇士隊事先在每個座位的椅背上，套了一件金黃色勇士T恤衫，絕大多數的球迷進場後，馬上把T恤衫套在原本穿著的衣服之外，觀眾席儼然是一片黃海。

但是坐在球場邊第一排的觀眾，絕大多數都還是穿著自己選擇的衣服。這些跟球員可以接觸到的座位，票價極其昂貴，不是一般上班族可以負擔得起的，而到大通中心坐第一排的，幾乎都是矽谷的科技新貴。

由於這些「貴族」觀眾不肯隨市井小民一起穿上金黃T恤衫，引發了一些平民粉絲的不快。社群媒體上有許多網民為此憤恨難忍，發了許多責罵貴族球迷的激烈言論，甚至在球場上怒嗆這些貴族球迷。以致有些科技新貴私下邀約，到酒吧去租下個別的觀球室看比賽，免得受到「下等人」的干擾。

以球隊為主題的免費禮物，起源於1970年代的NFL美式足球，當時是把毛巾送給球迷揮舞。到了1980年代，NHL的冰上曲棍球把禮物升等，把T恤衫免費送給買票的觀眾。1990年代這個現象退燒，到2000年代復興。在那幾十年中，勇士隊是個爛隊，所以基本上沒有感染那股熱潮。

2007年勇士隊竟然擠進季後賽，讓灣區 的籃球迷興奮異常。勇士隊給球迷贈送免費T恤衫，上面印的只是很簡單的「We Believe」（我們相信）。神奇的是，這一招成功了。2007年，這些灣區球衣成為球迷的必備單品，長期忍受痛苦的勇士隊粉絲驕傲地穿著它們見證了球隊對頭號種子達拉斯小牛隊的歷史性勝利。

該系列的贈品成為了地區自豪感和對其喧鬧的主場觀眾堅定不移的忠誠的視覺象徵。其他NBA球隊也開始效仿勇士隊的做法，此風延續至今。球迷間出現階級鬥爭的情況，讓勇士隊處於相當困擾的窘境，畢竟球隊不想得罪任何一方。